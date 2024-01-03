نماینده وزیر علوم خواستار حفظ محرمانگی شکایات و گزارش تخلفات شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، کارگاه آموزشی مقررات و آیین‌نامه تخلفات اداری و انتظامی اعضای هیات علمی و یاوران علمی با حضور نماینده وزیر علوم و مدیر کل دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیات علمی وزارت علوم، در سالن خلیج‌فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم حسینی مدیر کل دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیات علمی وزارت علوم در این کارگاه با اشاره به اهمیت جایگاه زنان در اسلام گفت: بنا به فرموده پیامبر (ص)، حضرت فاطمه (س) مظهر تمام خوبی‌ها بوده و الگوی کاملی برای زنان دنیا است.

وی با بیان اینکه دانشگاه مکان مقدسی است و به عنوان مرکز تولید قدرت محسوب می‌شود بر رعایت اخلاق در دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: اساتید و کارمندان باید در مباحث اخلاقی سرآمد باشند تا دانشجویان در دانشگاه بتوانند احساس آرامش و امنیت کنند.

وی بر حفظ محرمانگی شکایات کارکنان و گزارش تخلفات در حوزه‌های مختلف آنان تأکید کرد.

نماینده وزیر علوم در پایان قانون‌گرایی را یکی از دلایل توسعه یافتگی در دنیا بیان کرد و گفت: رعایت مقررات و نظم در بین آحاد جامعه به ویژه دانشگاهیان ضروری است.