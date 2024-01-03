به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، تمامی شاعران و علاقهمندان برای ارسال آثار خود طبق فراخوان، به دبیرخانه جشنواره تا ۲۵ اسفندماه جاری فرصت دارند.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره دبیرخانه ۳۱۲۲۵۲۸۶-۰۳۴ تماس بگیرند و یا در پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۳۷۶۵۸۲۶۴۵ پیام ارسال کنند.
استفاده از ابزار مؤثر و زبان گویای شعر در جهت ترویج معارف دینی و رضوی، ایجاد جریان تولید محتوا در حوزه شعر رضوی از طریق برگزاری سلسله نشستهای نقد و بررسی و محافل شعر و حمایت از شاعران آئینی فارسیزبان به ویژه شاعران جوان از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.
بیست و نهمین دوره جشنواره شعر رضوی با موضوعات شخصیت حضرت رضا علیهالسلام در قالب سرایش شعر در مدح و منقبت ابعاد مختلف شخصیتی، اجتماعی، سیاسی، معنوی، کرامات و القاب ایشان خواهد بود.
همچنین در بخش معارف رضوی؛ بیان توصیفاتی شاعرانه از مضامین زیارتنامههای حضرت، احادیث و معارف رضوی میتوان به تولید اثر پرداخت.
به علاوه در بخش ویژه؛ توصیف شاعرانه از لقب معینالضعفاء حضرت، و بیان تجلی این صفت الهی و انسانی در زندگی شیعیان و محبان این امام همام برگزار میشود.
این جشنواره در بخشهای کلاسیک (غزل، قصیده، مثنوی، رباعی)، نو (نیمایی، سپید) و برگزار میشود و ۶ کارگاه نقد شعر نیز به همراه محفل شعر رضوی در استانهای کشور و کشورهای فارسی زبان منطقه برگزار شود.
علاقهمندان میتوانند در این کارگاهها و محافل شعر، طبق جزئیاتی که متعاقباً اعلام و اطلاعرسانی میشود، شرکت کنند.
اطلاعرسانی جشنواره از طریق تارنمای شمس توس به نشانی shamstoos.ir و فرایند ثبتنام و ارسال اثر از طریق سامانه portal.shamstoos.ir انجام میشود.
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