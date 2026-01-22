به گزارش خبرنگار مهر، در پی درخواست جمعی از شاعران و علاقهمندان به شرکت در سیامین جشنواره بینالمللی شعر فارسی رضوی و با هدف فراهمآمدن فرصت بیشتر برای تأمل، بازنویسی و فرستادن آثار، مهلت دریافت آثار جشنواره تمدید شد.
بر این اساس، شاعران میتوانند آثار خود را تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه رسمی جشنواره ارسال کنند.
تا کنون و بر اساس سایت دریافت آثار، بیش از ۴۰۰ اثر از شاعران سراسر کشور برای شرکت در سیامین جشنواره بینالمللی شعر رضوی ارسال شده است.
این تمدید، در راستای تاکید جشنواره بر کیفیت آثار و مشارکت گستردهتر شاعران از سراسر کشور صورت گرفته است و زمان جدید، آخرین مهلت ارسال آثار خواهد بود.
آیین اختتامیه سیامین جشنواره ملی شعر فارسی رضوی، اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در شهر کرمان برگزار خواهد شد.
فراخوان این جشنواره که در سه بخش شعر کلاسیک (همه فرمهای سنتی)، شعر نو (همه فرمهای نو) و نقد شعر (یادداشت، نقد، جستار) منتشر شده است.
نظر شما