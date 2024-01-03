پرداخت گرنت فناوری به اساتید و دانشجویان دانشگاه خوارزمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خوارزمی، حسن بیگی رییس دانشگاه خوارزمی در مراسم اختتامیه هفته پژوهش و فناوری، که با حضور حسن زمانیان، رییس سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی و معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای هیات‌علمی دانشگاه برگزار شد از تخصیص پانزده میلیارد ریال گرنت فناوری به اساتید و دانشجویان این دانشگاه خبر داد.

وی در هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۲ که با شعار پژوهش و فناوری پیشران رشد تولید و مهار تورم برگزار شد اظهار داشت: به منظور فراهم نمودن بستری مناسب برای تحقق و اجرای موثر فرمان سال و با هدف توسعه فناوری و نوآوری براساس نیازهای تحقیقاتی شرکت های دانش بنیان، افزایش تعامل میان دانشگاه و پردیس علم و فناوری و حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری مرتبط با حوزه فناوری و نوآوری، دانشگاه خوارزمی برای نخستین بار به اعضای هیات علمی و دانشجویان این دانشگاه گرنت فناوری پرداخت خواهد کرد.

رییس دانشگاه خوارزمی در ادامه افزود : دستورالعمل اجرایی این گرنت توسط پردیس علم و فناوری دانشگاه تدوین شده است و به زودی ابلاغ خواهد شد.