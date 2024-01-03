۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۵۰

مدیر کل دفتر روستایی استانداری خراسان جنوبی عنوان کرد؛

اجرای طرح هادی ۳۰۰ روستا توسط گروه های جهادی خراسان جنوبی

بیرجند_ مدیر کل دفتر روستایی و امور شوراهای استاندار خراسان جنوبی از اجرای طرح هادی در ۳۰۰ روستا توسط گروه های جهادی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی هاشمی ظهر چهار شنبه در کارگروه ایجاد هماهنگی، پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح‌های بسیج سازندگی گفت اجرای طرح هادی ۳۰۰ روستا با هماهنگی بنیاد مسکن توسط گروه‌های جهادی انجام می‌شود.

هاشمی افزود: گروه‌های جهادی درون و برون استانی باید با تأیید سازمان بسیج سازندگی استان، در روستاها حضور پیدا کنند.

به گفته وی بانک اطلاعات گروه‌های جهادی توسط سازمان بسیج سازندگی استان تهیه شده و بر اساس تخصصی که هر یک از گروه‌های جهادی دارند، دستگاه‌های اجرایی باید پروژه‌های خود را برای اجرا به گروه‌های جهادی واگذار کنند.

هاشمی خاطر نشان کرد: مشکلات ویژه‌ای که در بعضی از روستاها وجود دارد، در سفرهای استاندار به بخش‌ها باید مطرح شود تا برای حل آنها تصمیم‌گیری شود.

وی از تکلیف برای برگزاری یک نمایشگاه ملی و یک نمایشگاه استانی هم خبر داد.

