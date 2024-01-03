تولید دام سبک ۹ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک، تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور در آذر ماه امسال ٦٢ میلیون رأس برآورد شد که نسبت به آذر ماه سال قبل حدود یک درصد کاهش یافته است. تعداد دام سبک کشور در این ماه شامل ۴۶.۴ میلیون رأس «گوسفند و بره» و ١٥.٦ میلیون رأس «بز و بزغاله» بوده است.

تعداد دام سبک پروار شده در پاییز سال‌جاری ۵.۲ میلیون رأس بود که نسبت به پاییز گذشته ٩ درصد کاهش یافته است. تعداد «گوسفند و بره» و «بز و بزغاله» پروار شده در این فصل به ترتیب ٣.٦ و ١.٦ میلیون رأس گزارش شده است.

تعداد «بره» و «بزغاله» متولد شده در فصل پاییز به ترتیب ۶.۶ و ٢.١ میلیون رأس بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌ترتیب ٢٠ درصد و ٩ درصد افزایش داشته است.