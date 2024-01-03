  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۰۷

انتشار نخستین تصویر از شهرام حقیقت دوست در «قلب رقه»

انتشار نخستین تصویر از شهرام حقیقت دوست در «قلب رقه»

با پایان مراحل فنی فیلم سینمایی «قلب رقه»، نخستین تصویر از شهرام حقیقت دوست بازیگر نقش اصلی این فیلم منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، با پایان مراحل فنی فیلم سینمایی «قلب رِقه» به کارگردانی خیرالله تقیانی پور و تهیه کنندگی سعید پروینی، اولین تصویر از این فیلم منتشر شد.

شهرام حقیقت دوست، فرهاد قائمیان، محمدرضا شریفی‌نیا، هدایت هاشمی، عبدالرضا نصاری، مصطفی ساسانی و شادی مختاری بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.

«قلب رِقه» محصول مشترک بنیاد رسانه‌ای بیان و بنیاد سینمایی فارابی است که در جشنواره فیلم فجر روی پرده می‌رود، سایر عوامل این فیلم سینمایی در خبرهای بعدی معرفی می‌شوند.

کد مطلب 5984582
سید امیر شایان حقیقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها