انتشار نخستین تصویر از شهرام حقیقت دوست در «قلب رقه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، با پایان مراحل فنی فیلم سینمایی «قلب رِقه» به کارگردانی خیرالله تقیانی پور و تهیه کنندگی سعید پروینی، اولین تصویر از این فیلم منتشر شد.

شهرام حقیقت دوست، فرهاد قائمیان، محمدرضا شریفی‌نیا، هدایت هاشمی، عبدالرضا نصاری، مصطفی ساسانی و شادی مختاری بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.

«قلب رِقه» محصول مشترک بنیاد رسانه‌ای بیان و بنیاد سینمایی فارابی است که در جشنواره فیلم فجر روی پرده می‌رود، سایر عوامل این فیلم سینمایی در خبرهای بعدی معرفی می‌شوند.