به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه پنجاه و سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «رشد»، عصر روز چهارشنبه ۶ دی، در پردیس سینمایی باغ کتاب تهران برگزار شد.

مراسم اختتامیه با تأخیری ۴۵ دقیقه‌ای نسبت به زمان تعیین‌شده و با اجرای محمدرضا مقدسیان آغاز شد.

در ابتدای این مراسم حسین عبادتی دبیر جشنواره پنجاه و سوم به ارائه توضیحات آماری از این دوره فیلم «رشد» پرداخت و تاکید کرد: این جشنواره قدیمی‌ترین رویداد فرهنگی و هنری کشور، سومین جشنواره آموزشی دنیا است و دیپلماسی فرهنگی بزرگی را در منطقه رقم می‌زند.

وی از همه تولیدکنندگان فیلم و دست‌اندرکاران سینما تقاضا کرد برای تولید آثار فاخر آموزشی با هدف ارتقای فرهنگی و هنری دانش‌آموزان و جوانان، در دوره بعد جشنواره فیلم «رشد» اقدام کنند.

در این بخش جایزه فیلمنامه فرهنگیان فیلم‌ساز اهدا شد:

لوح تقدیر: راضیه یوسفی برای فیلمنامه «پوستر»

دیپلم افتخار: فاطمه داوودی مازندرانی برای فیلمنامه «راه‌پله»

تندیس زرین: سیداحسان حسینی برای فیلمنامه «آشغال»

تندیس سیمین: مهران سلطانیان برای فیلمنامه «بابانگهدار»

در ادامه جایزه فیلمنامه‌ها در بخش آزاد اهدا شد:

قدردانی: عباس قدیرمحسنی برای فیلمنامه «یک جای دور»

دیپلم افتخار: فردین انصاری برای فیلمنامه «به شرط»

تندیس سیمین: اسماعیل عظیمی برای فیلمنامه «بچه‌خوان»

تندیس زرین: محسن دانشور برای فیلمنامه «ممدوک»

حجت‌الاسلام علی لطیفی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در این بخش از مراسم، گفت: جشنواره «رشد» منحصر به فرد است که هنر را به کودکی و معصومیت و به تربیت پیوند می‌زند. جشنواره در طول تارخش نوسان‌هایی داشته ولی آینده درخشانی را برایش آرزومندیم.

وی تاکید کرد: جشنواره سعی کرده زمینه‌ای را برای انتقال پیچیدگی‌های تربیت و آموزش ایجاد کرده است. فیلم به عنوان یک رسانه جذاب از ابزارهایی است که برای تربیت و آموزش مدنظر قرار داد. هنر و فیلم فرصت بی‌نظیری برای تحقق اهداف آموزشی و پرورشی مدنظر ما است.

لطیفی یادآور شد: جشنواره فیلم «رشد» بعد از اختتامیه به واقع آغاز و بسته فیلم‌های آموزشی جشنواره در سراسر کشور توزیع و اکران می‌شود. یکی از نشانه‌های فرهنگ‌سازی در کشور این است که این فرهنگ‌سازی را فقط به کتاب‌های درسی ختم نکنیم.

بعد از این سخنان پیام تصویری مستندساز فلسطینی به جشنواره فیلم «رشد» پخش شد.

سپس اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر روی صحنه رفت و گفت: یکی از آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد است. ما گزینه‌ای جز پیشگیری، اولویت دیگری نداریم و جامعه دانش‌آموزی و خانواده آموزش و پرورش در اولویت جامعه هدف ما است. گریزی نداریم که برای انتقال مفاهیم در پیشگیری از بستر هنر استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در میان هنرها، یکی از مؤثرترین هنرها سینما است که منظومه‌ای از هنرهای دیگر است. ما همین‌جا اعلام می‌کنیم در موضع پیشگیری از اعتیاد آماده حمایت از پیشنهادهای هنری هنرمندان، هستیم. طرح «یاری گران زندگی» را با همکاری آموزش و پرورش اجرا کردیم و از همه خواهش می‌کنم یاریگر یکدیگر و نوجوانان و جوانان کشورمان باشیم.

سپس جایزه ویژه دبیر و همچنین حامی جشنواره اهدا شد:

نشان ویژه ایثار و از خود گذشتگی: فیلم «شورشی» علی سلمانی

جایزه ویژه داوران: در بخش فیلمنامه: صدیقه حسن‌زاده برای «شیلان»

جایزه ویژه «یاری گران زندگی»: «تکیه‌گاه» مصطفی کرملو

بعد از این بخش، رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: این جشنواره فرصتی کم‌نظیر برای نشان دادن اثر و اهمیت هنر در عرصه یادگیری است. آموزش و پرورش هر کشوری سیمای آینده آن کشور را ترسیم می‌کند. مدرسه جایی است که آینده در آن ساخته می‌شود، اگر مدرسه پر از هنر و آموزش با زیبان هنر باشد ببینید چه آینده روشنی خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: ایران قوی را مدرسه قوی می‌سازد. اگر فرهنگ، اقتصاد و حامعه قوی می‌خواهیم باید گل‌های درون مدرسه را سرزنده بار بیاوریم. آموزش و پرورش آینه عملکرد تمام مدیران و مسؤولان در قبال ساختن آینده است. برخی وقتی به آینه می‌نگرند، آینه را می‌شکنند.

صحرایی گفت: اولین جایی که از ناهماهنگی مسؤولان آسیب می‌بیند، مدرسه است. اگر می‌خواهیم مشکل را حل کنیم از مدرسه، در مدرسه و با مدرسه باید عمل کنیم.

وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: این جشنواره سعی می‌کند فاصله معلمان با آینده را کاهش می‌دهد. گاهی یک فیلم می‌تواند به اندازه نیم‌سال تحصیلی به آینده نزدیک می‌کند. دانش‌آموزی که بخش عمده زندگی خود را به معنای عام در رسانه می‌گذراند، نمی‌توان روی نیمکت نشاند و با کتاب تنها او را آموزش داد. بلکه باید آموزش به او را با استفاده از هنر انجام داد.

وی اظهار کرد: هدف چنین جشنواره‌هایی این است که معلمان را از ایستایی به پویایی برسانند. آموزش و پرورش با درک اهمیت فیلم و هنر و کارهای گروهی به یاری آموزش سنتی برود. این جشنواره جلوه‌ای از زیبایی‌های درون نظام آموزش و پرورش است. این جشنواره نمادی از توانایی معلمان، فرهنگیان و فرهنگ‌دوستان این مرز و بوم است.

صحرایی در ادامه سخنان خود گفت: جشنواره پس از پایان اختتامیه آغاز می‌شود و نمایش گسترده فیلم‌های جشنواره در مدرسه‌ها باید انجام شود. باید جمعیت ۱۶ میلیونی دانش‌آموزان کشور آثار این جشنواره را ببینند. برای هنرمندان بین‌المللی جشنواره هدایای فرهنگی کشورمان را ارسال کنیم.

وی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد دانش‌آموزان متوسطه کشور به هنرستان‌ها رفتند. تأسیس ۲۰۰ رشته در هنرستان‌ها نویدبخش استعدادیابی دانش‌آموزان است. به تازگی در بیشتر استان‌های کشور هنرستان‌های ویژه در دست راه‌اندازی اند. راه‌اندازی هنرستان‌های هنری در دستور کار وزارت آموزش و پرورش است.

سپس جایزه بخش بین‌الملل جشنواره اهدا شد:

بخش فیلم‌های مستند کوتاه:

دیپلم افتخار: «ذهن ما» یان رودریگز از مکزیک، «پروژه لوکا» سرخیو ساندوا از اسپانیا، «رویای یک اسب» مرجان خسروی از ایران

تندیس سیمین: «بی‌پناه» سیما سررشته‌داری از ایران

تندیس زرین: «مامان من به فضا می‌رم» آندرانیک سارگسیان از روسیه

بخش فیلم‌های بلند مستند:

تندیس سیمین: «سیاره خاک» مارک ورکرک از هلند

تندیس زرین: «ماجرای سال آخر» مهدی جین‌شناس از ایران

بخش فیلم‌های پویانمایی:

دیپلم افتخار: «روح قلب بررگ» از انگلستان

تندیس سیمین: «نسل آلفا» از برزیل

تندیس زرین: «ده سالگی» فاطمه جعفری از ایران

سپس محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روی صحنه رفت و گفت: فیلم «رشد» از قدیمی‌ترین جشنواره‌های کشور است. جشنواره از معتبرترین جشنواره‌های در ایران بود و دچار افول شد و این دوره نوید سال‌های بهتر در آینده را می‌دهد.

وی تاکید کرد: اگر جشنواره احیا شود فیلم‌های آموزشی در کشور احیا می‌شود و تأثیرگذار در بحث آموزش و تربیت خواهد بود. امیدوارم توسعه فیلم‌های آموزشی همراه با زبان تصویر باشد. اگر صحبت از تحول در نظام آموزشی می‌کنیم قطعاً باید ابزار آن یعنی فیلم و سینما بهره برد.

خزاعی متذکر شد: متأسفانه از حضور فیلمسازان برای ارتقای سطح آموزش غفلت می‌شود.

رئیس سازمان سینمایی در ادامه سخنان خود با بیان این‌که ۳۲ هنرستان دخترانه و ۳۱ هنرستان پسرانه در کشور فعالند و در حوزه سینما و فیلم‌سازی فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: تا پایان سال ۱۰ هنرستان جدید نیز احداث می‌شوند و این نشان از اهمیت هنرستان‌های دخترانه و پسرانه نزد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. اکران‌های دانش‌آموزی در دست انجام است که در توافق صورت گرفته بین سازمان سینمایی و وزارت آموزش و پرورش، برای تقویت بنیه و بنیه مالی سینمای کودک و نوجوان است.

سپس جایزه بخش ملی اهدا شد:

بخش فیلم‌های دانش‌آموزان فیلم‌ساز:

مستند کوتاه دانش‌آموزان فیلم‌ساز: دیپلم افتخار: «میدون» علی و کوثر استودان

بخش پویانمایی دانش‌آموزان فیلمساز: تندیس زرین: زیبا معروفی برای «اتصال»

بخش فیلم‌های کوتاه دانش‌آموزان فیلمساز:

تندیس زرین: آیلین محمودزاده برای «تحفه»

بخش فیلم‌های فرهنگیان فیلم‌ساز:

مستند کوتاه: تندیس زرین: «قدم‌های محکم» حدیث نریمانی

پویانمایی: تندیس سیمین: زهره تاج‌پیکر برای «دیوار»

تندیس زرین: حاتم ساعدپناه برای «سرزمین سبز»

داستانی کوتاه: تندیس زرین: هادی خدیو برای «اتاق گفت وگو»

جایزه فیلم‌های بلند داستانی بین‌الملل:

بخش فیلم‌های کوتاه داستانی:

دیپلم افتخار: «آن بالا هوا سرد است» و «دو زندگی سپیده»،

تندیس زرین: «جان داد» فاطمه جعفری

بخش فیلم‌های بلند داستانی:

دیپلم افتخار: «۷۶۰۰» به تهیه‌کنندگی علی اسیوند

اسیوند در این بخش گفت: این فیلم را با هزینه شخصی و پول دانشگاه بچه‌ام ساختم و راضی ام چون قدمی فرهنگی برای آینده‌سازان کشور برداشتم. بنیاد فارابی بارها تماس من پاسخی نداد.

تندیس سیمین: «کاپیتان» به تهیه‌کنندگی سیدصابر امامی

تندیس زرین: «تیگار تاچ»

جایزه ویژه داوران: پویانمایی «بچه‌زرنگ»