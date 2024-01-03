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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۱۹

نمایشگاه هنری «طوفان الاقصی» در بصره برگزار می‌شود

نمایشگاه هنری «طوفان الاقصی» در بصره برگزار می‌شود

اهواز - اولین نمایشگاه هنری طوفان الاقصی به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان با مشارکت دانشکده هنرهای زیبای در دانشگاه بصره کشور عراق برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهباز گهروئی رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان عصر امروز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: این نمایشگاه در راستای تعمیق ارتباط هنری بین هنرمندان خوزستان و استان بصره دومین استان مهم کشور عراق، برگزار خواهد.

وی با اعلام اینکه در این نمایشگاه آثار مرتبط با مسأله فلسطین و غزه به نمایش گذاشته می‌شود، بیان کرد: هنرمندان ضمن حفظ و نشر آثار ارزشمند حوزه مقاومت با مردم مظلوم فلسطین همدردی خواهند کرد.

شهباز گهروئی تصریح کرد: در حاشیه این نمایشگاه نیز چندین کارگاه و نشست بین هنرمندان خوزستان و بصره نیز برگزار خواهد شد که در راستای گسترش و تحکیم ارتباطات بین دو قشر فرهیخته حوزه هنر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه طوفان الاقصی پنجشنبه ۱۴ دی ماه با حضور جمعی از هنرمندان استان خوزستان و استان بصره در دانشکده هنرهای زیبای این دانشگاه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5984880

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