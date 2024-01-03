به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهباز گهروئی رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان عصر امروز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: این نمایشگاه در راستای تعمیق ارتباط هنری بین هنرمندان خوزستان و استان بصره دومین استان مهم کشور عراق، برگزار خواهد.

وی با اعلام اینکه در این نمایشگاه آثار مرتبط با مسأله فلسطین و غزه به نمایش گذاشته می‌شود، بیان کرد: هنرمندان ضمن حفظ و نشر آثار ارزشمند حوزه مقاومت با مردم مظلوم فلسطین همدردی خواهند کرد.

شهباز گهروئی تصریح کرد: در حاشیه این نمایشگاه نیز چندین کارگاه و نشست بین هنرمندان خوزستان و بصره نیز برگزار خواهد شد که در راستای گسترش و تحکیم ارتباطات بین دو قشر فرهیخته حوزه هنر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه طوفان الاقصی پنجشنبه ۱۴ دی ماه با حضور جمعی از هنرمندان استان خوزستان و استان بصره در دانشکده هنرهای زیبای این دانشگاه برگزار خواهد شد.