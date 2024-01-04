تازه ترین اوضاع جسمانی محمد کاسبی بررسی شد/تجلیل از بانوی نویسنده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، سید مجید پوراحمدی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در آستانه فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)، ضمن عیادت از محمد کاسبی هنرمند پیشکسوت و محبوب کشور، این روز را به همسر وی تبریک گفت و ضمن قدردانی از زحمات چندین ساله او در پرستاری از این هنرمند کشور، از وی به نمایندگی از تمام همسران هنرمندان به ویژه هنرمندان در بستر بیماری تجلیل کرد.

رییس هیات مدیره صندوق اعتباری هنر در این دیدار گفت: نقش و تأثیر هنرمند در زندگی اجتماعی، دادن امید، نشاط و حس خوب به انسان هاست. از این رو توجه به نیازهای این قشر فرهیخته یکی از مهمترین وظایف نهادهای حمایتی در کشور محسوب می شود.

پوراحمدی در ادامه با اشاره به نقش خانواده در طی مسیر زندگی حرفه ای هنرمندان عنوان کرد: در زندگی افراد موفق همیشه زنی در نقش مادر یا همسر وجود داشته است که در طول مسیر او را همراهی کرده است. البته که زندگی هنرمندان ویژگی خاص خود را دارد. ساعت نامشخص کاری، سفرهای کاری و دوری از خانواده از جمله شرایط اجتناب ناپذیر زندگی این عزیزان است که این شرایط نیازمند صبر و شکیبایی خانواده آنان است تا بتوانند این مسیر را با موفقیت طی کنند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در ادامه تکریم اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت را یکی از وظایف مهم صندوق اعتباری هنر عنوان کرد و گفت: در کنار تجلیل از فعالان حوزه فرهنگ و هنر، توجه به خانواده و محترم شمردن نقش آن ها در ارتقا و پیشرفت هنرمندان، یکی از موضوعاتی است که صندوق اعتباری هنر به آن توجه جدی دارد.

پوراحمدی اظهار کرد: شکیبایی و از خود گذشتگی همسران هنرمندان قابل ستایش است به ویژه هنرمندانی که در بستر بیماری هستند و همسران آنان با عشق از آنها مراقبت می کنند و ما قدردان زحمات آنان هستیم.

بازیگر مجموعه «خوش رکاب» نیز با قدردانی از حضور مسوولان صندوق اعتباری هنر یادآور شد: همسران هنرمندان در طول زندگی با هنرمند مسوولیت سنگینی را بر عهده دارند و موفقیت خانواده در گرو مدیریت صحیح آن ها است.از خداوند برای ۴۸ سال زندگی مشترک با همسرم سپاسگزارم و حضور شما برای تقدیر از او برای من بسیار ارزشمند است.

در ادامه این دیدار همسر محمد کاسبی نیز ضمن قدردانی از سید مجید پوراحمدی حضور وی را مایه دلگرمی خانواده دانست و افزود: موجب مسرت است که همراهی صندوق اعتباری هنر را در کنار خود داریم.

همچنین در این دیدار راضیه تجار، نویسنده دارای نشان درجه یک هنری و همسر زنده یاد منوچهر حقانی‌پرست از کارگردانان هم‌دوره‌ای محمد کاسبی نیز حضور داشت که مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از این بانوی فرهیخته نیز در این دیدار تجلیل کرد.

تجار از زنان داستان‌نویس ادبیات دفاع مقدس است و در داستان‌هایش با نثری شاعرانه و احساسی به نقش زنان در مسایل مربوط به جبهه و جنگ می‌پردازد.

رمان های «کوچه اقاقیا»، «نرگس ها» و «هفت بند» از این نویسنده به‌عنوان رمان برتر یک دهه در آموزش و پرورش انتخاب شدند.

راضیه تجار نویسنده کتاب «اسم تو مصطفاست» نیز است که رهبر انقلاب بر آن تقریظ نوشتند.