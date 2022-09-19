عیادت رئیس سازمان سینمایی از محمد کاسبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی به همراه قادر آشنا معاون توسعه فناوری و مطالعات و یزدان عشیری مشاور رئیس و مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی در منزل محمد کاسبی حضور یافتند.

رئیس سازمان سینمایی در این دیدار با اشاره به سابقه طولانی حضور محمد کاسبی در فیلم‌های ارزشمند، گفت: آقای کاسبی سابقه‌ای طولانی و روشن در ایفای نقش‌های متفاوت و جذاب در ژانرهای مختلف تاریخی، دینی، اجتماعی، دفاع مقدس و طنز دارند و این نشان از توانایی‌های وی برای حضور در آثار گوناگون دارد.

خزاعی با توضیح اینکه کاسبی از بازیگران محبوب و از افتخارات این عرصه است، تصریح کرد: وی کارنامه پربار و تأثیرگذاری در آثار فاخر چهار دهه گذشته دارد و مردم ما خاطرات خوبی از حضور وی در این آثار دارند.

خزاعی در این دیدار برای این هنرمند پیشکسوت و گزیده کار، آرزوی عافیت و شفای عاجل و برای هر گونه کمک و مساعدت برای بهبود و درمان وی اعلام آمادگی کرد.

محمد کاسبی از هنرمندان مطرح سینما و یکی از پایه گذاران حوزه هنری است که در فیلم‌هایی چون «بدوک»، «همسفر»، «زنگ‌ها»، «پناهنده»، «حمله به اچ ۳»، «ماه و خورشید»، «دایره سرخ»، «براده‌های خورشید»، «مریم مقدس»، «دنیای وارونه» و … ایفای نقش کرده است. کاسبی برای ایفای نقش در فیلم «پدر» به کارگردانی مجید مجیدی موفق به دریافت جایزه از جشنواره فیلم فجر شد و برای فیلم‌های «بدوک» و «دیوار» هم نامزد دریافت جایزه جشنواره فیلم فجر شده است.