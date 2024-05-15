به گزارش خبرنگار مهر، «لوییز دیاز» بازیکن کلمبیایی است که اوایل سال ۲۰۲۲ از پورتو به لیورپول پیوست. این وینگر ۲۷ ساله در فصل جاری برای لیورپول در ۳۶ مسابقه به میدان رفت و ۸ گل و ۵ پاس گل را به ثبت رساند.

روزنامه اسپانیایی « mundodeportivo» اعلام کرده است که این بازیکن قصد دارد به زودی از جمع سرخ پوشان لیورپول جدا شود و آنفیلد را به مقصد «نیوکمپ» و تیم فوتبال بارسلونا ترک کند. به گفته این روزنامه، مدیران بارسلونا تمایل بسیار زیادی به جذب این وینگر کلمبیایی دارند.

سال گذشته ماجرای گروگان گرفتن پدر لوییز دیاز از سوی یک گروه شورشی موجب شد رسانه‌های جهان روی این اتفاق متمرکز شوند. اما ماجرای گروگانگیری پدر لوئیس دیاز پس‬ از‬ ۱۲‬ روز‬ به پایان رسید موفق شد پدرش را ملاقات کند. دیداری احساسی بین این ‏پدر و پسر در رسانه‌های کلمبیایی بازتاب گسترده‌ای داشت و موجب‬ احساسات بسیاری مردم این کشور جریحه دار شود.

پدر او توسط یک گروه شورشی به گروگان گرفته شده بود و بعد از ‏دخالت نهادهای و چهره‌های مختلف از جمله ریاست جمهوری کلمبیا و کلیسای کاتولیک این کشور ‏سرانجام آزاد شد. ‏