بارش برف در محور کندوان/ تردد بدون زنجیر چرخ ممنوع است

سید محسن هاشمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تردد در تمامی محورهای مواصلاتی به صورت عادی و روان است، افزود: از نظر جوی شاهد بارش برف در محور کندوان محدوده تونل هستیم.

وی همچنین وضعیت جوی سایر مناطق را دارای بارش باران اعلام کرد.

سرگرد محمد احمدی فرمانده پلیس راه کندوان نیز با بیان اینکه محور کندوان از ترافیک آرامی برخوردار است، افزود: با توجه به بارش برف در بالادست، پلیس راه از تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ جلوگیری می‌کند.

وی همراه داشتن تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ را الزامی دانست.