آرزو ارزانش کارگردان فیلم سینمایی «آهنگ دو نفره» که به تازگی به صورت آنلاین در پلتفرم فیلم‌نت اکران شده است در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط اکران این فیلم در سینماها گفت: متأسفانه وضعیت اکران به شکلی است که بعید می‌دانم کسی از اکران فیلمش رضایت داشته باشد. تعداد سالن‌ها در کشور ما بسیار اندک است و تعداد فیلم‌های اکران نشده در ۲ سال شیوع ویروس کرونا بسیار بالاست و این باعث می‌شود وضعیت اکران برای هیچ کس مطلوب نباشد و از طرفی فقط فیلم‌های کمدی هستند که شانس فروش بالایی دارند و به همین دلیل سانس‌ها و سالن‌های بیشتری به این آثار اختصاص داده می‌شود.

وی عنوان کرد: به نظر من یکی از اصلی‌ترین معضلات سینمای کشور کمبود سالن است، ما در بسیاری از شهرهایمان مثل شهر اراک یا یزد سالن سینما نداریم یا اگر هم سالنی وجود دارد بی‌کیفیت است و کسی سراغ آن‌ها نمی‌رود و به همین دلیل بسیاری از فیلم‌ها نمی‌توانند شرایط مناسبی در اکران را تجربه کنند.

این کارگردان درباره اکران آنلاین آثار سینمایی گفت: اکران آنلاین در این شرایط قطعاً اتفاق خوبی است اما در این عرصه نیز به علت اینکه تجربه چندانی از آن نداریم مشکلات بسیاری وجود دارد که اصلی‌ترین آن کپی‌های غیرقانونی و از طرفی نمایش فیلم‌ها در شبکه ماهواره‌ای است به طوری که فیلم‌ها پس از اکران آنلاین خیلی زود در شبکه‌های ماهواره‌ای پخش می‌شود. انتظار می‌رود مسؤولان سینمایی و پلتفرم‌ها برای رفع این معضل تمهیدی بیندیشند.

وی یادآور شد: البته در بعد فرهنگی هم می‌توان به این موضوع توجه داشت. زمانی سریال «قهوه تلخ» مهران مدیری به صورت سی‌دی منتشر شد و آن زمان از مردم درخواست شد که نسخه قاچاق این سریال را خریداری نکنند که من هم همان زمان خودم را متعهد کردم که هیچ نسخه غیرقانونی از هیچ فیلمی را نبینم. بسیاری از مخاطبان چنین نگرشی دارند و برای دیدن فیلم قطعاً باید بلیت پرداخت کنند. چند وقت پیش یکی از دوستانم که خارج از کشور زندگی می‌کند فیلمی را که نسخه قاچاقی از آن پخش شده، دیده بود و نمی‌دانست که فیلم همچنان در حال اکران است اما وقتی متوجه این مساله شد از من خواست بلیتی از فیلم خریداری کنم تا او فیلم را به صورت رایگان ندیده باشد. این فرهنگ در بین افراد زیادی وجود دارد ولی به نظرم همچنان در این زمینه نیاز به فرهنگ‌سازی داریم.

ارزانش درباره شکل‌گیری ایده و پروسه تولید فیلم «آهنگ دو نفره» عنوا کرد: مصطفی زندی طرحی داشت که من این طرح را خیلی دوست داشتم. در ادامه بابک کایدان نگارش فیلمنامه این اثر را بر عهده گرفت. برای ساخت فیلم اول هر فیلمساز کار سختی در پیش دارد چرا که اکثر تهیه‌کننده‌ها به فیلمسازان فیلم اولی اعتماد نمی‌کنند و اگر کارگردان زن باشد کار برای او بسیار سخت‌تر هم است. من سال‌ها سینما خواندم، مستند ساختم و ۸ سال شاگرد عباس کیارستمی بودم و برایم مهم بود که اولین فیلمم، اثری قابل توجه باشد. خوشبختانه جواد نوروزبیگی برای ساخت اولین فیلمم به من اعتماد کرد و این «آهنگ دونفره» ساخته شد.

وی افزود: برای ساخت اولین فیلم انتخاب ۲ ژانر کمدی و ترسناک کار پرریسکی است چرا که اگر شما نتوانید فضای مورد نیاز را ایجاد کنید و روایت درستی نداشته باشید فیلم ترسناکتان می‌تواند خنده‌دار شود و یا فیلم کمدی شما خیلی بی‌مزه و غیرقابل تحمل از کار در بیاید. در انتخاب بازیگر هم به یک بازیگر خواننده احتیاج داشتم و همانطور که می‌دانید در سینمای ایران بازیگر خواننده نداریم و افرادی که بازیگر هستند و تجربه خوانندگی دارند نهایتاً چند تک آهنگ خوانده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را خواننده دانست اما فرزاد فرزین خواننده‌ای است که چندین تجربه بازیگری نیز داشت و به نظر من برای این فیلم انتخاب بسیار خوبی بود. از آنجا که او یک خواننده حرفه‌ای است در پرداختن به جزییات زندگی یک خواننده، تعاملش با مدیر برنامه، لباس‌هایی که در کنسرت می‌پوشد و … به من کمک بسیاری کرد و این در باورپذیرتر شدن فیلم تأثیرگذار بود. علاوه بر فرزاد فرزین دیگر بازیگران مثل احمد مهرانفر، علیرضا استادی، هادی کاظمی و بهاره کیان‌افشار واقعاً عالی بودند و ما در ۴۵ جلسه فیلمبرداری را به پایان رساندیم.

ارزانش درباره انتخاب فرزاد فرزین برای ایفای نقش در یک فیلم کمدی گفت: فرزاد فرزین برخلاف جدیتی که در کار دارد و با وجود این که در بین آهنگ‌هایی هم که خوانده آثار شاد بسیار کم هستند اما در فضای کمدی می‌تواند بازیگر خوبی باشد. در این فیلم هم عملکرد خوبی داشت و به نقشش مسلط بود.

این کارگردان سینما درباره زمان تولید فیلم یادآور شد: سال ۹۸ پروانه ساخت گرفتیم و قصد داشتیم همان سال پس از جشنواره فجر فیلم را کلید بزنیم که متأسفانه شیوع کرونا مانع این اتفاق شد و سال بعد فیلم کلید خورد، پس از آن تصمیم گرفتیم در مهر ماه سال گذشته فیلم را اکران کنیم که حوادث آن سال مانع این اتفاق شد. با وجود اینکه فیلم در شرایط نامناسبی اکران شد و سانس‌های خوبی به «آهنگ دو نفره» اختصاص ندادند، استقبال خوبی از آن شد و در بین ۶ اثری که کارگردان خانم دارند و در سال ۱۴۰۲ اکران شده‌اند توانست پرفروش‌ترین اثر باشد. امیدوارم فیلم در اکران آنلاین هم بتواند بیش از این دیده شود.

این کارگردان درباره وضعیت سینمای کمدی در ایران بیان کرد: متأسفانه جوی علیه سینمای کمدی وجود دارد که به طور کل این سینما را مبتذل جلوه می‌دهند در حالی که این نگاه واقعاً اشتباه است و نباید چنین نگاهی به سینمای کمدی وجود داشته باشد. سینمای کمدی در همه جای دنیا مورد توجه است و به نظر من امروز جهان به کمدی احتیاج دارد و در این فضای افسرده ایجاد شده پس از شیوع کرونا و همچنین اتفاقات سال گذشته طبیعی است که مردم به آثار مفرح توجه کنند و فیلم‌های کمدی حتی اگر بتوانند به صورت کاذب مخاطب خود را بخندانند نیز کار خود را کرده‌اند.