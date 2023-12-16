۲۰ میلیون مخاطب به تماشای ۴۹ فیلم نشستند/ کارنامه اکران ۱۴۰۲

خبرگزاری مهر - گروه هنر- زهرا منصوری؛ از روز ۱۵ آذر ماه و با آغاز اکران عمومی فیلمهای «ویلای ساحلی»، «ضد»، «سلفی با رستم» و «مسافری از گانورا» مجموع فیلمها اکران شده در سینمای ایران از ابتدای سال ۱۴۰۲ به عدد ۴۹ رسید.
بنابر آمار ثبت شده در سامانه سمفا این ۴۹ فیلم تا به امروز بالغ بر ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار مخاطب را به سالن سینما فراخواندهاند که این آمار در قیاس با آمار ۱۴ میلیونی مخاطبان سینمای ایران در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ بهوضوح نشان از جهش استقبال مخاطبان از فیلمهای در حال اکران در سال جاری دارد.
پیشتر و در گزارشی مشروح به جزئیات عملکرد فیلمها در چرخه اکران ۱۴۰۲ تا هفته ابتدایی آذر ماه پرداخته بودیم و در این گزارش به بازخوانی آمار فروش به بهانه تغییر در ترکیب اکران سینماها خواهیم پرداخت.
نگاه اول؛ شمایی کلی از اکران ۱۴۰۲
از میان ۴۹ فیلمی که از ابتدای امسال روانه پرده سینماها شده است ۱۲ فیلم فروش بالغبر ۱۰ میلیارد تومان داشتهاند که میتوان آنها را خوش اقبالترین فیلمهای اکران شده در سال جاری از نگاه جذب مخاطب دانست.
علاوهبر فیلمهای «فسیل» با ۲۹۷ میلیارد تومان، «هتل» با ۱۹۲ میلیارد تومان و «شهر هرت» با ۷۶ میلیارد تومان که تا به اینجا سه فیلم پرفروش امسال هستند، فیلم «بچه زرنگ»، «نارگیل ۲»، «سه کام حبس»، «آهنگ دونفره»، «گیجگاه»، «کت چرمی»، «ویلای ساحلی»، «عروس خیابان فرشته» و «غریب» ۹ فیلم دیگر اکران امسال هستند که مجموع فروش خود را از مرز ۱۰ میلیارد تومان عبور دادهاند.
از سوی دیگر در فهرست ۴۹ فیلم اکرانشده میتوان ۱۴ فیلم را نام برد که رقم فروش آنها در گیشه از مرز یک میلیارد تومان هم عبور نکرده است و این واقعیت نشان میدهد استقبال از فیلمهای در حال اکران و رونق گیشه سینماها، سور عمومی برای همه فیلمها نبوده و همچنان آثاری وارد چرخه اکران میشوند که در جذب مخاطب عملکرد موفقی نمیتوانند داشته باشند.
نگاه دوم؛ فیلمهای تازه چه عملکردی داشتند؟
از میانه آذر ماه ۶ فیلم جدید وارد چرخه اکران عمومی شدند که ترکیب فیلمهای در حال اکران در سینماها را با تنوع بیشتری همراه کردند و هر یک هم ظرفیت ویژهای برای جذب طیف خاصی از مخاطبان داشتند.
همانطور که قابل پیشبینی هم بود، فیلم «ویلای ساحلی» به کارگردانی کیانوش عیاری با نقشآفرینی زوج رضا عطاران و پژمان جمشیدی با بیشترین استقبال مواجه شد و ۳۰۰ هزار مخاطب را به سالن سینما کشاند. فروش این فیلم تا امروز از مرز ۱۴ میلیارد تومان عبور کرده است.
فیلم سینمایی «ضد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی را هم میتوان مهمترین فیلم غیرکمدی در ترکیب تازه اکران سینماها دانست که طی ۱۰ روز ابتدایی اکران خود بالغبر ۱۲ هزار مخاطب را به سینماها کشانده و مجموع فروش آن در گیشه هم از مرز نیم میلیارد تومان عبور کرده است.
فیلم «ورود و خروج ممنوع» به کارگردانی حجتالاسلام امید آقایی هم با جذب ۸۹ هزار مخاطب، کارنامه قابل قبولی در اکران داشته و مجموع فروش آن از مرز ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عبور کرده است.
«مسافری از گانورا» هم انیمیشن سینمایی تازهای است که با پشتوانه موج استقبال از انیمیشن «بچه زرنگ» روانه پرده سینماها شد و در ۱۰ روز گذشته نزدیک به ۳۰ هزار مخاطب را مجاب به حضور در سالن سینما کرده است. فروش این انیمیشن سینمایی به کارگردانی احمد علمدار، تا امروز از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده است.
«سلفی با رستم» هم دیگر فیلم کودک و نوجوان اکران شده از ابتدای آذر ماه است. فیلمی به کارگردانی حسین قناعت که پیشتر در جشنواره کودک و نوجوان رونمایی شده بود و حالا بعد از ۲ هفته اکران عمومی ۲۵ هزار مخاطب داشته و یک میلیارد تومان فروش کرده است.
فیلم «خورشید آن ماه» به کارگردانی ستاره اسکندری هم تنها چند روز است که به چرخه اکران اضافه شده و هنوز نمیتوان درباره عملکرد آن در گیشه قضاوت درستی داشت. این فیلم که از ۲۲ آذر ماه روی پرده رفته، تا کنون ۳۱۰ مخاطب داشته است.
نگاه سوم؛ عملکرد هفتگی فیلمها
در کنار مجموع فروش فیلمها و عملکرد آنها در گیشه در مدت زمان اکران، آنالیز رفتار مخاطبان در بازه زمانی هفتگی هم میتواند از شاخصهای قابل توجه در بررسی وضعیت اکران باشد.
در جدول فروش سینماها در هفتهای که گذشت، فیلم «هتل» با ۱۲ میلیارد و ۱۰۴ میلیون تومان صدرنشین است و بعد از آن «ویلای ساحلی» با ۹.۵ میلیارد تومان فروش قرار گرفته است.
فیلم «ورود و خروج ممنوع» با بازی اکبر عبدی و محمدرضا شریفینیا هم سومین فیلم پرفروش هفته گذشته بوده است که بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در یک هفته گذشته فروش داشته است.
فیلم «فسیل» هم که در نیمه نخست امسال در جدول هفتگی صدرنشین بود، در هفتههای اخیر با افت فروش مواجه شده و این هفته ۲ میلیارد و ۵۸۷ میلیون تومان فروش داشت و چهارمین فیلم پرفروش هفته بود.
انیمیشن «بچه زرنگ» را هم با فروش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در یک هفته، میتوان پنجمین فیلم در جدول فروش هفتگی سینماها دانست.
در رتبههای بعدی «جوجه تیغی» با بیش از یک میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان، «مسافری از گانورا» با بیش از ۷۴۵ میلیون و ۶۹۲ هزار تومان و «نارگیل ۲» با ۶۳۰ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان فروش قرار دارند.
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