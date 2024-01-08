تنوع محصولات عفاف و حجاب در جامعه ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، بتول سرکانی عصر دوشنبه در جلسه هیأت اندیشه‌ورز که با حضور بانوان ادارات در سنندج برگزار شد، ضمن محکومیت اقدام اخیر در گلزار شهدای کرمان اظهار داشت: امروز تمام دشمنان توان و تلاش خود برای از بین بردن هویت دختران و زنان ما به کار برده‌اند و باید نسبت به این توطئه‌ها بیشتر هوشیار باشیم.

وی افزود: مردم باید بر مبنای اندیشه، بصیرت و آگاهی در صحنه انتخابات حضور داشته باشند، چرا که یک انتخاب درست می‌تواند سرنوشت مردم در اداره کشور را به بهترین شکل ممکن رقم زند.

مسؤول بسیج جامعه زنان کردستان بیان کرد: ابتدا حضور در انتخابات مورد اهمیت است چرا که سرنوشت ساز است و بعد انتخاب درست مایه عزت است و برگزاری درست خود انتخابات هم از تضعیف کشور جلوگیری می‌کند.

سرکانی ادامه داد: در حال حاضر ما در شرایط نزدیک شدن به قله موفقیت هستیم و این تلاش شبانه‌روزی را می‌طلبد تا قدرت از سطح غرب به سطح شرق منتقل شود.

وی عنوان کرد: مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان به بحث حضور پرشور در انتخابات اشاره کردند و اینکه بانوان در شناخت افراد و راهبردها و ترغیب مردم در بحث انتخابات می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.



مسؤول بسیج جامعه زنان کردستان اضافه کرد: اقدام دشمنان نشان از ضعف و ناتوانی آنهاست خصوصاً در اقدام اخیر که موجب جنایت در کرمان بود، و اینکه نشان داد دشمنان ما توان مقابله ورویارویی با محور مقاومت را ندارند و دست به این چنین اقدامات کور می‌زنند.

سرکانی گفت: حضور در انتخابات یک عمل صالح است و سپاه و بسیج خود را طرفدار کاندیدای خاصی نمی‌داند و فقط افراد را به حضور مردم در انتخابات ترغیب می‌کنند.

مسؤول بسیج جامعه زنان کردستان خاطرنشان کرد: دشمن برای ناامید کردن مردم دنبال بزرگنمایی نقاط ضعف است لذا برای مقابله با این هجمه دشمنان نقاط قوت نظام را باید بیش از پیش تبیین کنیم.

وی اذعان کرد: سپاه حافظ دستاوردهای انقلاب و نظام است و تاکید ما بر مشارکت همگانی مردم در پای صندوق‌های رأی است و مردم بر مبنای اندیشه و بصیرت در صحنه انتخابات حضور داشته باشند.

سرکانی گفت: رسالت مهم انبیا و اولیا الهی در بحث عفاف و حجاب نمایان است و وقتی در یک جامعه اسلامی زندگی می‌کنیم زنان آن جامعه باید سبک زندگی دینی و اسلامی را اولویت زندگی خود و خانوادها قرار دهند و فرهنگ عمومی دینی و اسلامی در سبک‌های زندگی استفاده شود.

وی تصریح کرد: نگاه مردم کردستان در بحث حجاب یک نگاه مثبت است که باید همواره مورد توجه هم قرار گیرد.

مسؤول بسیج جامعه زنان کردستان بیان کرد: متأسفانه تنوع محصولات عفاف و حجاب در جامعه ضعیف است و موضوع حجاب و عفاف و تنوع محصولات مطالبه اصلی بانوان در جامعه است که لازم است در این راستا اقدامات اساسی توسط امور بانوان استانداری انجام گیرد.

وی همچنین از فعالیت وزارت آموزش و پرورش در حوزه عفاف و حجاب، گفت: متأسفانه محتوای جامعی به نام عفاف و حجاب در کتاب‌های دانش‌آموزان و دانشگاه‌های ما وجود ندارد و این یک ضعف اساسی محسوب می‌شود که لازم است حتماً نهادهای بالاتر این را مورد بررسی قرار دهند.