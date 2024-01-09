آیین اعتکاف بزرگ دانش آموزی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اعتکاف بزرگ دانش آموزی همزمان با فرا رسیدن ایام ماه رجب در مسجد جامع امامزاده قاسم بن الحسن علیه السلام شمیران برگزار می‌شود.

این مراسم ویژه دانش آموزان پسر پایه هفتم تا نهم بوده و در این مراسم معنوی برنامه‌های ویژه و جذاب همچون محفل انس با قرآن، هیأت، مسابقات گروهی، اجرای نمایش، جلسه تربیتی ویژه والدین و … برگزار خواهد شد.

این برنامه‌ها با حضور حجج اسلام حاج علی اکبری، مؤمنی، تراشیون، شحیطاط، رستمی تهرانی، و با مداحی سید مجید بنی فاطمه، ابوذر روحی، امیر عباسی، سید محمود علوی، محمد رستمی، سید بشیر حسینی برگزار می‌شود.

زمان برگزاری ۵ الی ۷ بهمن ماه است.

علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۹۶۲۵۴۸۰۷ تماس بگیرید. یادآور می‌شود مهلت ثبت نام تا ۲۹ دی ماه بوده و علاقمندان می‌توانند جهت ثبت نام به سایت Ahlamenalasal.com مراجعه کنند.

*رضا نجفی ظریفی