حرکت روبه جلو وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکن با وجود موانع موجود

به گزارش خبرنگار مهر، مسکن به عنوان مهمترین نیاز اولیه انسان، نقش مهمی در محافظت و امنیت وی دارد و به عنوان یک عنصر تعیین کننده در شکل‌گیری هویت فردی، روابط اجتماعی و اهداف جمعی وی حائز اهمیت است که در همین راستای رهبر معظم انقلاب اسلامی (۱۰ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰) فرمودند: آمارهای اقتصادی دهه‌ی ۹۰ آمارهای اقتصاد کلان کشور حقّاً و انصافاً خرسند کننده نیست، آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورّم، آمار مربوط به رشد نقدینگی؛ اینها خرسندکننده نیست. آمار مربوط به تأمین ماشین‌آلات به هیچ وجه مطلوب نیست، یا مسکن و امثال اینها. اینها حقایقی است که اگر مسئولین می‌توانستند وضعیّت را در جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه درباره‌ی معیشت مردم اظهار نگرانی می‌کنیم، مربوط به همین چیزها است. عامل این مشکلات هم صرفاً تحریم نیست؛ البتّه تحریم بلاشک مؤثّر بوده امّا صرفاً تحریم نیست؛ بخش مهمّی ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها و امثال اینها است؛ می‌توانست این جور نباشد.»

براساس تأکیدات مقام معظم رهبری یکی از مهمترین محورهای بیان شده وی حول مسئله مسکن عنوان شده است. البته سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان نسبت به رهنمودهای مقام معظم رهبری توجه ویژه داشتند و در دوره انتخاباتی خود وعده ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال در دولت سیزدهم را عنوان کرد.

البته به هنگام مطرح این وعده، عده‌ای از کارشناسان و افراد اصلاح‌طلب این وعده را صرفاً شعار دانستند و اظهار کردند که رئیسی باید وعده انتخاباتی خود را پس‌گیرد اما امروزه با توجه به موانع موجود در این راستا آمار حوزه مسکن مطلوب است و ثبات به بازار مسکن حاکم شد زیرا دولت سیزدهم مسیر تعهدات خود را تا حدودی طی کرده است.

کاهش قیمت مسکن تا نوروز ۱۴۰۳

داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت معاملاتی مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران، گفت: بازار مسکن در یکی از عمیق‌ترین رکودهای خود به سرمی‌برد به طوری که در سامانه املاک و مستغلات، معاملات در آبان‌ماه امسال ۳ هزار و ۶۰۰ قرارداد بود. حداقل تعداد قراردادی که نشان دهنده خروج بازار مسکن از رکود است باید حداقل ۱۰ هزار قرارداد باشد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در ادامه تاکید کرد: حجم معاملات به نسبت مشابه سال گذشته (۱۴۰۱) حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است و هفته گذشته تحرکات قیمتی که در بازار مسکن رخ داد نشان می‌دهد تا نوروز ۱۴۰۳ با کاهش قیمت در این بازار مواجه خواهیم شد.

این مسؤول خاطرنشان کرد: متقاضیان بازار مسکن هم اکنون با وجود رکود در خرید و فروش به دنبال رهن و اجاره هستند.

ثبات در بازار مسکن حاکم شد

باید توجه داشت علاوه‌بر پیش‌بینی نایب رئیس اتحادیه در خصوص کاهش قیمت مسکن بانک مرکزی نیز این کاهش قیمت را تأیید کرده است. متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی در استان «تهران» در آذرماه سال‌جاری ۷۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شده است و نسبت به ماه گذشته ۲.۲ درصد روند کاهشی در پیش داشته است.

البته روند نزولی در آذر ماه امسال در ادامه روند نزولی در تیرماه سال‌جاری بوده که ادامه این روند موجب ثبات آرامش در بازار معاملات مسکن استان «تهران» شده است. طی ماه‌های اخیر بر اساس اجرای برنامه‌ریزی‌های وزارت راه و شهرسازی و دولت‌مردان در خصوص ساخت و عرضه مسکن در بازار است.

حجم معاملات مسکن در شهر تهران نسبت به ماه قبل معادل ۱.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد و از مجموع ۲۲ منطقه شهر تهران، ۱۴ منطقه رشد قیمتی ماهانه منفی را تجربه نموده‌اند. این وضعیت می‌تواند نشانگر بروز افت‌های شدیدتر قیمت مسکن در ماه‌های آتی باشد.

به گزارش مهر، ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال، از محوری‌ترین وعده‌های دولت سیزدهم بود؛ وعده‌ای که پس‌از گذشت دو سال با موانع بزرگ و کوچک متعددی مواجه است. موانعی از جمله امتناع بانک‌ها از پرداخت وام نهضت ملی مسکن، مشکل تأمین زمین و همچنین آورده متقاضیان این ابر پروژه مسکنی را با چالش مواجه کرده است.