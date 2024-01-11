نیروهای آمریکایی در منطقه به حالت آماده باش درآمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام نظامی آمریکایی در گفتگو با الجزیره تائید کرد که نیروهای آمریکایی در خاورمیانه به حالت آماده باش درآمدند.

به گفته این مقام نظامی آمریکایی، واشنگتن از فعالیت‌های یمن در منطقه بسیار نگران است.

این مقام نظامی آمریکایی به الجزیره گفت: ما این حق را برای خود محفوظ می‌داریم که به هرگونه حمله به نیروهای خود در مکان و زمان مناسب پاسخ دهیم.

وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد که «آنتونی بلینکن»، وزیرخارجه این کشور در تماس با همتای هندی خود درباره حملات یمنی‌ها در جنوب دریای سرخ و خلیج عدن گفتگو کرد.

براساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، بلینکن از افزایش همکاری با هند برای دفاع از آزادی کشتیرانی در منطقه استقبال کرد.

همچنین برخی رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که هواپیماهای نظامی و اطلاعاتی «ائتلاف بین المللی» از پایگاه‌های خود در خلیج فارس به سمت یمن و خلیج عدن برخاستند.

منابع عبری زبان همچنین گزارش دادند که تل آویو سطح هشدار پدافند هوایی را در سراسر شهرها و شهرک‌ها همزمان با احتمال حمله علیه یمن و در صورت هرگونه پاسخ متقابل از یمن افزایش داده است.

از سوی دیگر «ریشی سوناک»، نخست وزیر انگلیس برنامه ریزی برای حملات هوایی علیه یمن را تأیید کرد و مدعی شد که این حملات در قالب پاسخ به رهبری ایالات متحده علیه یمن محدود خواهد بود.

همزمان منابع دیگر انگلیس از جمله بریتیش تایمز به نقل از منابع خود اعلام کردند که نخست وزیر انگلیس با انجام حملات هوایی علیه سایت‌های نظامی در یمن موافقت کرد.

تایمز در ادامه گزارش خود نوشت که چندین روز در مورد اهداف یمنی‌ها که باید مورد حمله قرار گیرند تا درگیری به یک جنگ همه جانبه تبدیل نشود، گفتگو و مذاکره صورت گرفته است.

در عین حال، نخست وزیر اسکاتلند در واکنش به احتمال همراهی انگلیس با آمریکا در حمله به یمن گفت که انگلیس سابقه خوبی از مداخله نظامی در خاورمیانه ندارد، بنابراین پارلمان باید از جزئیات این عملیات مطلع شود و نمایندگان مجلس باید در مورد هر تصمیمی برای پیگیری اقدام نظامی پیشنهاد شده توسط دولت انگلیس بحث و بررسی کنند.

فایننشال تایمز هم به نقل از منابع خود گزارش داد که گزینه‌های حمله به پایگاه‌های یمنی‌ها با استفاده از جت‌های جنگنده و موشک‌های تاماهاوک از زیردریایی‌های انگلیسی خواهد بود.

ساعتی پیش از این، روزنامه فایننشال تایمز چاپ لندن در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شده بود که پنتاگون گزینه‌هایی را برای هدایت حملات خاص علیه سایت‌های مربوط به نیروهای یمنی در خاک یمن در نظر گرفته است.

در این گزارش ادعا شده است که پنتاگون در نظر دارد سایت‌های پرتاب موشک و انبارهای تسلیحاتی نیروهای یمنی را هدف قرار دهد.

وبگاه آکسیوس نیز به نقل از یک مقام ارشد تل آویو ادعا کرده است که به حمله آمریکا به نیروهای یمنی در خاک یمن بسیار نزدیک هستیم.

همزمان گزارش دیگری نیز از روزنامه تایمز منتشر شده که براساس آن، نخست وزیر انگلیس عصر پنجشنبه به وزرای دولت خود از مداخله نظامی قریب الوقوع علیه نیروهای یمنی اطلاع داده است. براساس این گزارش، انتظار می‌رود که لندن با واشنگتن در حملات هوایی به سایت‌های نیروهای یمنی مشارکت کند.

وال استریت ژورنال نیز گزارش داده است که خاورمیانه خود را برای حملات آمریکا در یمن آماده می‌کند و دیپلمات‌های غربی به مقامات کشتیرانی گفتند که اهداف حملات در اطراف صنعا، الحدیده و شهر حجه خواهد بود.

رسانه‌های عبری هم گزارش دادند کابینه رژیم صهیونیستی برای بررسی راه‌های مشارکت در حمله علیه یمن با انگلیس و آمریکا تشکیل جلسه اضطراری می‌دهد.

بلومبرگ نیز در این خصوص اعلام کرد که چالش پیش روی ایالات متحده و متحدانش در یمن چگونگی دستیابی به تعادل بین نیاز به جلوگیری از حملات بیشتر و خطر شعله‌ور شدن درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه است.