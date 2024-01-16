ابهام در برگزاری انتخابی تیم ملی کاراته/ تغییر برنامه سوپر لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کاراته سال آینده حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و همچنین رقابت‌های تیمی قهرمانی جهان را در دستور کار دارد. بر اساس گفت و گوی اخیر سعید نیکوخصلت مدیر فنی تیم‌های ملی قرار بود مسابقات قهرمانی کشور تحت عنوان انتخابی تیم ملی با حضور مدعیان حضور در تیم ملی اسفندماه سال جاری برگزار شود ولی حضور کاراته کاها در لیگ جهانی امارات و ترکیه باعث شده تا برگزاری این مسابقات در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

نکته مهم دیگر اینکه هفته نخست سوپر لیگ کاراته نیز که قرار بود دوم بهمن ماه برگزار شود، قرار است با تأخیری ۱۶ روزه، هجدهم بهمن در سالن شهید افراسیابی برگزار شود. این تغییر تاریخ نیز به دلیل حضور کاراته کاها در لیگ جهانی پاریس است. برای حضور در این مسابقات هشت تیم دانشگاه آزاد، بیمه تعاون، رعد پدافند، پاس، آوای رزم، هشتمین خورشید، نیشکر خوزستان و هیأت کاراته البرز اعلام آمادگی کرده‌اند، ولی هنوز تکلیف خود را برای حضور در این رقابت‌ها نمی‌دانند. ضمن اینکه هنوز حضور این تیم‌ها قطعی نشده و برخی تیم‌ها تاکنون پرونده خود را تکمیل نکرده اند.

فشردگی مسابقات برون مرزی که کاراته کاها قرار است در آن حضور داشته باشند، باعث شده تا برنامه‌های لیگ و مسابقات انتخابی دستخوش تغییر شود. همین مساله ادامه لیگ را بعد از هفته نخست به ماه‌های ابتدایی سال آینده موکول خواهد کرد. این در حالی است که به نظر می‌رسد کاراته ایران روزها با ضعف برنامه ریزی روبروست و برخی مشکلاتی که اخیراً رسانه‌ای شده در این شرایط بی تأثیر نیست.

سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کاراته می‌توانست در طول ماه‌های گذشته و روزهای تابستان دعوت نامه برگزاری سوپر لیگ را برای تیم‌ها ارسال کرده و پس از برگزاری جلسات مربوطه با سرپرستان و مربیان تیم‌های شرکت کننده، کمیته‌های مرتبط و به خصوص با مربیان تیم ملی، روزهای پایانی آبان و پس از بازگشت تیم ملی از مسابقات قهرمانی جهان در بوداپست قطار سوپر لیگ را به حرکت درآورد. ضمن اینکه با برنامه ریزی بهتر در ماه‌های پایانی سال و روزهایی که تیم ملی برنامه‌ای نداشت و همچنین فاصله دو لیگ جهانی پاریس و فجیره پرونده این مسابقات را برای سال ۱۴۰۲ ببندد.

لیگ فصل قبل، یعنی مسابقات ۱۴۰۱، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به پایان رسید، تغییرات گسترده در بخش مدیریتی فدراسیون از جمله نایب رییس و دبیر و …، جابجایی مداوم دبیر فدراسیون، رفت و آمد وحید مؤمنی به بخش دبیری، داوری و سازمان لیگ، همه و همه در این بی برنامگی نقش داشته است. موضوعی که تداوم آن به صورت مستقیم روی نتایج تیم ملی در مسابقات سال آینده تأثیر مستقیم خواهد داشت. بدون شک این نوع برنامه ریزی و برگزاری چیزی جز رفع مسوولیت نبوده و تنها برای پر کردن تقویم سالیانه و به نوعی رفع تکلیف در دستور کار قرار می‌گیرد.

هدف بزرگ لیگ در هر رشته ورزشی کمک به تیم ملی است و به نظر می‌رسد که سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کاراته فقط به فکر برگزاری هستند و هدف چندان اهمیتی ندارد.