ماه رجب بهترین فرصت برای بخشش گناهان است

حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن تبریک ماه رجب به فضیلت‌های ماه مبارک رجب پرداخت و اظهار کرد: ماه رجب بهترین ماه و با حرمت‌ترین ماه می‌باشد که بیشترین رحمت الهی در این ماه است.

وی گفت: رجب ماه گشایش درهای رحمت و مغفرت خداوند است و انسان باید در این ماه اعمال خوب انجام داده و از گناهان پرهیز کند.

امام جمعه شهرستان پارس آباد افزود: رسول خدا (ص) ماه رجب را «ماه أصَبّ» نام نهاده چرا که در این ماه درهای رحمت خداوند بر روی بندگان شایسته‌ وی باز می‌شود.

حجت الاسلام باقری بنابی عنوان کرد: ماه رجب یکی از ماه‌های حرام است که میلاد امام علی (ع) و مبعث پیامبر (ص) در آن واقع شده است و عبادت و شب‌زنده‌داری در شب اول این ماه بسیار مورد تأکید است.