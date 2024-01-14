۱۰ درصد صادرات خراسان شمالی به کشور ترکمنستان اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخرموحدی ظهر شنبه در دیدار سفیر ترکمنستان با مسئولین ارشد خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ تفاهم نامه‌ای بین خراسان شمالی و استان آخال ترکمنستان در زمینه‌های تجارت، صنعت، بهداشت، محیط زیست، ورزش، دانشگاه و… منعقد شد تا نقشه راهی برای توسعه تجارت خارجی قلمداد شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه ۱۰ درصد صادرات استان به کشور ترکمنستان اختصاص یافته است، افزود: با توجه به اینکه اشتراکات قومیتی با کشور ترکمنستان داریم بازگشایی بازارچه مرزی می‌تواند منجر به تحول اقتصاد، سلامت، کشاورزی استان شود.

وی با بیان اینکه باید زمینه ارتباط جدی با کشور ترکمنستان فراهم شود، گفت: خراسان شمالی ظرفیت‌های نهفته بسیاری دارد که با حمایت سفیر به این هدف دست پیدا خواهیم کرد.