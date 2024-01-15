کشف ۸۳ کیلو تریاک؛ دستگیری قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور بیان داشت: در رصدهای اطلاعاتی مشخص شد یکی از مجرمان حرفه‌ای مواد مخدر قصد دارد مقادیری مواد مخدر از استان‌های جنوبی کشور تهیه و با یک دستگاه خودروی سواری به شهر تهران منتقل کند که در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و تیمی از معاونت عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ رسیدگی به موضوع را به عهده گرفتند.

وی عنوان کرد: با رصدهای اطلاعاتی مشخص شد، متهم محموله را از استان‌های جنوبی کشور تهیه و قصد دارد با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری از طریق محورهای مواصلاتی جنوب تهران وارد شهر تهران شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران ابراز داشت: با مشخص شدن روش کار متهم و شناسایی محور حرکتی وی، چند تیم از مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ به محور بزرگراه "آزادگان" تهران اعزام و در معبرها مستقر شدند.

سرهنگ باباپور تصریح کرد: مراقبت‌های ویژه پلیسی آغاز تا اینکه روز گذشته خودروی متهم مشاهده و بلافاصله مأموران دستور توقف خودرو را صادر و پس از مدتی تعقیب و گریز خودرو متهم متوقف و راننده آن دستگیر شد.

این مقام پلیسی با اشاره به اینکه مأموران در بازرسی از داخل خودروی متهم ۸۳ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک کشف کردند، افزود: متهم برای تکمیل تحقیقات پلیسی به مقر پلیس تهران بزرگ منتقل و پس از تحقیقات تکمیلی برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.