کشف ۸۳ کیلو تریاک؛ دستگیری قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور بیان داشت: در رصدهای اطلاعاتی مشخص شد یکی از مجرمان حرفهای مواد مخدر قصد دارد مقادیری مواد مخدر از استانهای جنوبی کشور تهیه و با یک دستگاه خودروی سواری به شهر تهران منتقل کند که در این رابطه پروندهای تشکیل و تیمی از معاونت عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ رسیدگی به موضوع را به عهده گرفتند.
وی عنوان کرد: با رصدهای اطلاعاتی مشخص شد، متهم محموله را از استانهای جنوبی کشور تهیه و قصد دارد با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری از طریق محورهای مواصلاتی جنوب تهران وارد شهر تهران شود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران ابراز داشت: با مشخص شدن روش کار متهم و شناسایی محور حرکتی وی، چند تیم از مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ به محور بزرگراه "آزادگان" تهران اعزام و در معبرها مستقر شدند.
سرهنگ باباپور تصریح کرد: مراقبتهای ویژه پلیسی آغاز تا اینکه روز گذشته خودروی متهم مشاهده و بلافاصله مأموران دستور توقف خودرو را صادر و پس از مدتی تعقیب و گریز خودرو متهم متوقف و راننده آن دستگیر شد.
این مقام پلیسی با اشاره به اینکه مأموران در بازرسی از داخل خودروی متهم ۸۳ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک کشف کردند، افزود: متهم برای تکمیل تحقیقات پلیسی به مقر پلیس تهران بزرگ منتقل و پس از تحقیقات تکمیلی برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
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