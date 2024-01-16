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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۹:۴۵

به دنبال رای اخیر دادگاه صورت گرفت؛

راه حل جدید اپل برای دور زدن ممنوعیت فروش ساعت های هوشمند

راه حل جدید اپل برای دور زدن ممنوعیت فروش ساعت های هوشمند

اپل راهی جدید برای فروش ساعت های هوشمند جدید خود یافته که در معرض ممنوعیت واردات قرار داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شرکت قرار است قابلیت خوانش اکسیژن خون در ساعت های جدید را حذف کند.

یک آژانس مجری قانون آمریکا اعلام کرد اپل می تواند طراحی ساعت های هوشمند را تغییر دهد تا به این ترتیب ممنوعیت واردات نسخه های جدیدتر را دور بزند. این محدودیت مربوط به یک شکایت نقض حق امتیاز اختراع با شرکت ماسیمو مربوط به فناوری سنجش اکسیژن خون است.

این ممنوعیت که توسط کمیسیون بین المللی تجارت آمریکا (ITC) صادر شده شامل ساعت های هوشمند سری ۹ و اولترا۲ اپل می شود که از ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی اجرایی شد. اپل دادگاه تجدیدنظر آمریکا را متقاعد کرد این ممنوعیت را متوقف کند و در نتیجه فروش ساعت ها را ادامه دهد و همزمان رای ممنوعیت واردات را به چالش بکشد.

اپل اعلام کرد تغییر طراحی پیشنهادی به شرکت اجازه می دهد تا یافته هایی که نشان می دهد ساعت های هوشمند حق امتیاز اختراع اکسیمتر شرکت ماسیمو را نقض کرده اند، دور بزند.

طبق اسناد دادگاه تجدید نظر، اپل به آژانس گمرک و حفاظت از مرزهای آمریکا اعلام کرد ساعت هایی با طراحی تغییر یافته به طور حتم قابلیت اکسیمتر را ندارند.

پرونده های اپل در گمرک ایالات متحده و تصمیم این آژانس که روز جمعه صادر شد، به طور عمومی منتشر نشده است. از سوی دیگر سخنگوی شرکت ماسیمو در این باره گفت: ادعای اپل درباره تغییر طراحی ساعت های هوشمندی که ابزار سنجش اکسیژن خون( اکسیمتر) را ندارند، گامی مثبت به حساب می آید.

البته اپل دیروز اعلام کرد ساعت های سری ۹ و اولترا۲ با قابلیت خوانش اکسیژن خون همچنان در دسترس هستند.

این درحالی است که چند روز قبل دادگاه تجدید نظر آمریکا ۲ رای پیشین دادگاهی درباره شکایت شرکت ماسیمو از اپل درباره مالکیت معنوی حسگرهای اکسیژن خون در مدل های جدیدتر اپل واج تایید و از شاکی حمایت کرد.

پیش از آن نیز اپل قبل از تعطیلات کریسمس فروش ساعت های خود رامتوقف کرد و در یک خواست که ۲۷ دسامبر ثبت شده، اعلام کرد اگر دستورات پیشین دادگاه به مدت دو هفته پابرجا بماند با خسارت های غیرقابل جبرانی روبرو می شود که در نهایت دادگاه تجدیدنظر آمریکا ممنوعیت واردات کمیسیون دولتی برای واردات اپل واچ را به طور موقت لغو کرد و این شرکت می تواند فروش ساعت های هوشمند پرچمدار خود را از سر گیرد.

کد مطلب 5995865

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