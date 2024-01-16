به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر حسین قناعتی رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست مشترک هیات رییسه دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، همکاری دو دانشگاه را در این مدت، مثبت ارزیابی کرد و گفت: دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران نماد آموزش عالی کشور هستند و با تمسک به فرموده حضرت امام (ره) که «دانشگاه کارخانه انسان سازی است و با دانشگاه مشکلات کشور حل می شود» تحولات بزرگی را رقم بزنیم و در راستای تحقق دانشگاه نسل چهارم و پنجم همکاری کنیم.

قناعتی هدف از همکاری دو دانشگاه را در گام نخست حل مشکلات جامعه و در گام بعدی کشف لبه‌های تاریک و مبهم علم دانست و افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه EMRO در بین ۲۲ کشور رتبه نخست را کسب کرده است و با همکاری دو دانشگاه این موفقیت‌ها می تواند افزایش پیدا کند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه تجربه موفق راه اندازی دانشگاه سبطین قابل تسری به سایر کشورهاست گفت: در زمینه‌ توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و حکمرانی سلامت امکان فعالیت‌های مشترک در دانشگاه سبطین وجود دارد و این تجربه همکاری می‌تواند در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

قناعتی با تاکید بر شناسایی زمینه همکاری‌های مشترک دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران گفت: موسسه ملی سلامت امریکا (NIH) نوروساینس را به عنوان یکی از حوزه‌های تاثیرگذار و در مرزهای دانش معرفی کرده است و هر دو دانشگاه در این زمینه و در زمینه فناوری‌ها می‌توانند کارهای مشترکی به انجام رسانند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تاکید بر ساماندهی فضاهای فیزیکی مشترک دو دانشگاه گفت: به این منظور کارگروهی تشکیل دهیم و برای ساخت بناهای مشترک مورد نیاز، برنامه ریزی کنیم.

وی همکاری های مشترک فرهنگی دانشجویی را از نقاط قوت دو دانشگاه دانست و گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران در بین دانشگاه‌های وزارت علوم و بهداشت و آزاد، رتبه نخست را در اقامه نماز کسب کرده و این فریضه در دانشگاه ما نه به صورت دستوری بلکه به صورت ارشادی ترویج می‌شود.

قناعتی، با اشاره به زمینه همکاری مشترک دو دانشگاه گفت: در عرصه حکمرانی سلامت، راه اندازی رشته مشترک سلامت خانواده و جمعیت، طراحی جایزه ملی مسؤولیت اجتماعی، ساماندهی فضاهای مشترک و امکان استفاده از فضای کلاس‌ها لازم است هماهنگی بیشتری صورت گیرد.

در ادامه دکتر سید محمد مقیمی رییس دانشگاه تهران، با بیان اینکه با دیدن افتخارات دانشگاه علوم پزشکی تهران احساس می کنم که شاهد موفقیت های دانشگاه تهران هستم افزود: هویت دو دانشگاه به گونه ای بهم گره خورده که می تواند منجر به ارتقا جنبه های مادی و معنوی کشورمان شود.

مقیمی همکاری بیشتر دو دانشگاه در پیشبرد پروژه های مشترک را ضروری دانست و گفت: خوشبختانه اراده مسؤولان دو دانشگاه در همکاری صادقانه است. تاکنون اگرچه کارهای بسیاری انجام شده اما کافی نیست و لازم است باتوجه به ظرفیت این دانشگاه ها کارهای بزرگتری رقم بخورد.

رییس دانشگاه تهران با تاکید براینکه باید یک دانشگاه از ایران به رتبه زیر ۱۰۰ دانشگاه های برتر جهان دست یابد افزود: قطعا این دانشگاه، دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران خواهد بود و این میسر نمی شود مگر با انجام همکاری های مشترک علمی.

مقیمی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از دانشگاه های موفق در عرصه بین الملل کشور شناخته می شود افزود: باید بهترین روش را برای کسب جایگاه برتر در جهان بکارگیریم.

در ادامه نشست هریک از اعضای هیات رییسه دو دانشگاه درخصوص روند پیشرفت پروژه های مشترک توضیح و همچنین پیشنهادهای جدیدی را برای توسعه همکاری ارایه دادند.