مجید کوهی در گفتوگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان با اشاره به تداوم جو پایدار تا عصر فردا در سطح اردبیل، اظهار کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی طی مدت یاد شده از برودت هوا و یخبندان طی ساعات شبانه و صبحگاهی در غالب مناطق استان کاسته میشود.
وی با بیان اینکه احتمال رخداد تندباد در مناطق مرکزی و جنوبی استان دور از انتظار نیست، گفت: همچنین با توجه به انباشت برف رخداد کولاک برف، رانده شدن برف به سطح جاده و متعاقب آن لغزندگی سطح جاده در برخی مسیرهای مواصلاتی استان احتمال میرود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: به دلیل انباشت سنگین برف در کوه سبلان و کوههای باغرو وقوع بهمن در دامنههای این کوهستانها دور از انتظار نیست لذا توجه به هشدار سطح زرد شماره ۷۱ هواشناسی توصیه میشود.
کوهی ادامه داد: روز پنجشنبه با تغییر جریانات جوی و شمالی شدن آن، ضمن کاهش نسبی دما، بر میزان ابرناکی افزوده خواهد شد و در برخی نواحی نوار شرقی استان و نیز دامنه کوهها بارش پراکنده احتمال میرود.
وی خاطرنشان کرد: این وضع جوی تا قبل از ظهر روز جمعه در استان تداوم خواهد داشت و به تدریج با کاهش ابرناکی و شروع دوباره وزش باد جنوبی مجدداً بر دمای هوا در طول روز افزوده میشود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه سامانه بارشی چند روز اخیر در سطح استان ذهایر برفی و آبی خوبی را برای استان فراهم آورده است، گفت: تأثیر مثبت این سامانه بیشتر در شهرستانهای اردبیل، نمین و مشگین شهر بود که به ترتیب سبب بهبود ۳۰ تا ۴۰ درصدی بارشهای این مناطق نسبت به دوره بلندمدت یا نرمال شد.
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