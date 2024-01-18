رزمایش مشترک تخصصی پدافندهوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲ با اعلام رمز «یا علی بن ابی طالب (ع)» و با مشارکت نیروی پدافند هوایی ارتش، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین بخش‌های از نیروی زمینی ارتش تحت کنترل عملیاتی قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص)، در منطقه عمومی جنوب غرب، جنوب و جنوب شرق در محدوده‌ای به وسعت 600 هزار کیلومتر و از نوار ساحلی تا عمق ۴۰۰ کیلومتری کشور و در مناطق مراقبت هوایی آغاز شد.



امیر سرتیپ دوم عباس فرج‌پور سخنگوی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲ با اعلام آغاز این رزمایش گفت: این رزمایش در محیطی کاملاً واقعی انجام می‌شود و در مرحله اول رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲، سامانه‌های پدافندی با رویکرد جابجایی و واکنش سریع نیروهای عملیاتی با رعایت اصول پدافند غیرعامل آماده انجام مأموریت محوله هستند، همچنین برقراری ارتباطات امن و چند لایه میان سامانه‌های پدافندی با مراکز فرماندهی و کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور برای اتخاذ تصمیم به هنگام در مواقع بروز تهدیدات صورت گرفته است.

وی گفت: در این مرحله از رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲ که در یک سوم آسمان کشور انجام می‌شود، پروازهای اطلاعاتی و شناسایی توسط هواپیماهای باسرنشین و بدون سرنشین ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه عمومی رزمایش انجام شد، همچنین اقدامات راهکنشی و دفاعی به وسیله سامانه‌های کشف، رهگیری و درگیری بومی علیه پرنده‌های مهاجم توسط یگانهای پدافند هوایی، صورت گرفت. تمامی مراحل پدافند هوایی تا مرحله اصابت الکترونیکی (شلیک سرد) اجرا می‌شود.



سخنگوی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲ بهره‌برداری از سامانه‌های کاملاً بومی پدافند هوایی را یکی از ویژگی‌های قابل توجه این رزمایش دانست.

وی گفت: مراکز فرماندهی و کنترل در این رزمایش با استفاده از سامانه‌های راداری اکتیو و پسیو بسیار پیشرفته و بومی و با بهره‌گیری از پایش سیگنالی و الکترواپتیک، عملیات پایش منطقه رزمایش را انجام می‌دهند و به محض کشف هدف متخاصم با استفاده از شبکه دیده بانی در کشف، سامانه پدافندی متناسب با هدف را برای مقابله وارد مدار عملیاتی می‌کنند.

امیر سرتیپ دوم فرج‌پور با اشاره به حجم گسترده سامانه‌های پدافند هوایی به کار گرفته شده در این رزمایش، گفت: در رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲ تمام سامانه‌های کشف، شناسایی، رهگیری و درگیری که توسط یگان‌های پدافند هوایی ارتش و سپاه به کار گرفته می‌شود، بومی و تولید شده به دست صنعت گران و متخصصان جوان و متعهد کشورمان در نیروهای مسلح و صنایع دفاعی کشور است که در این سال‌ها با خودباوری و اعتقاد راسخ به شعار «ما می‌توانیم» توانسته‌اند در سایه سنگین‌ترین تحریم‌ها و فشارها به موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه دست یابند.

وی با بیان اینکه حرکت نیروهای مسلح بویژه در حوزه پدافند هوایی همراه با رفتارشناسی تهدیدات است، تصریح کرد: در این رزمایش به دنبال نمایش صلابت، روحیه بالا، ایمان و شهادت طلبی در نیروهای مسلح هستیم تا ملت شریف ایران با مشاهده این اقتدار و صلابت بیش از پیش به این توان و اقتدار دفاعی افتخار کنند.

سخنگوی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲ گفت: تشکیل لایه‌های امن پدافند هوایی برای حفاظت از مرزهای هوایی جمهوری اسلامی ایران و همچنین دفاع همه‌جانبه از مراکز حساس و حیاتی کشور از جمله اهداف این رزمایش است که با مهارت و هوشمندی کارکنان و نیروهای عملیاتی جوان و ولایتمدار پدافند هوایی در ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت هدایت و کنترل عملیاتی شبکه یکپارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور به صورت ۲۴ ساعته در حال انجام است.