به گزارش خبرنگار مهر، گروه‌ها و خوانندگان مختلف موسیقی در حوزه‌ها و ژانرهای مختلف در روزهای اخیر خود را برای حضور در کورس کنسرت‌های بهمن ماه سال ۱۴۰۲ آماده می کنند. کنسرت‌هایی که همچون هفته‌های گذشته دربرگیرنده سلایق مختلف موسیقایی است و می‌تواند به نسبت ماه‌های قبل طیف بیشتری از مخاطبان را به سمت خود بکشاند.

این در حالی است که آغاز فصل تازه کنسرت‌های گروه‌های شناخته شده و قدیمی از جمله «سون- هفت» و حمید عسگری از دیگر نکاتی است که می توان درباره کنسرت‌های بهمن ماه به آن اشاره کرد.

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته جدید، برنامه کنسرت‌ها براساس درج نام آنها در سامانه‌های رسمی فروش بلیت به شرح زیر اعلام شده است:

* جمعه ۲۹ دی

- کنسرت ارکستر فیلارمونیک لرستان به رهبری ایمان سلیمی – تالار شهید آوینی خرم آباد

- کنسرت بابک جهانبخش – تالار مجلل رشت

- کنسرت رضا صادقی – سالن سینما هلال زاهدان

- کنسرت «نیواک – دونوازی ویولن و ویولنسل» با هنرمندی گلریز زربخش و ژابیز زربخش – تالار مرکزی رشت

- کنسرت سامان جلیلی – تالار شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت سهراب پاکزاد – مرکز همایش های برج میلاد تهران

- کنسرت مسعود صادقلو – سالن هلال احمر سمنان

- کنسرت بهنام بانی – سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت گروه موسیقی «آیین» - مجتمع بوعلی همدان

- کنسرت علی یاسینی – تالار مجلل ۹ دی ابهر

- کنسرت مصطفی راغب – فرهنگسرای سیمرغ نیشابور

- کنسرت دو نوازی فلوت فرهود بیگلربیگی و آرتاسش گریگوریان – تالار مرکز موسیقی رشت

- کنسرت پیمان کیوانی – مجتمع فرهنگی هنری فدک اردبیل

- کنسرت حامیم – مجتمع فجر سنندج

- کنسرت مجید رضوی – سالن پایتخت فومن

- کنسرت مسیح و آرش – تالار مریم جزیره کیش

- کنسرت گروه «ماکان» - سالن سیتی سنتر اصفهان

* شنبه ۳۰ دی

- کنسرت بداهه نوزی تار علی اصغر عربشاهی با همراهی تمبک حمید قنبری – تالار رودکی تهران

- کنسرت حمید عسگری – سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت محسن یگانه – تالار اسپیناس تهران

- کنسرت گرشا رضایی – سالن حافظ شیراز

- کنسرت علیرضا طلیسچی – تالار هال مریم جزیره کیش

- کنسرت آرمان گرشاسبی – برج میلاد تهران

- کنسرت مصطفی راغب – فرهنگسرای سیمرغ نیشابور

- کنسرت حامی – تالار مرکزی موسیقی رشت

- کنسرت اشوان – تالار شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت سامان جلیلی – تالار جردن شهر نقده

- کنسرت حامیم – مجتمع فجر سنندج

- کنسرت علی یاسینی – تالار مجلل ۹ دی ابهر

- کنسرت مسعود صاقلو – سالن فرهنگ و هنر شهر قدس

- کنسرت آرمین زارعی – سالن سیتی سنتر اصفهان

* یکشنبه ۱ بهمن

- کنسرت علی یاسینی – سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت پرواز همای – تالار شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت مجید خراط‌ها – تالار اکومال کرج

- کنسرت حجت اشرف زاده – تالار آرش زیباکنار

- کنسرت مصطفی راغب – فرهنگسرای سیمرغ نیشابور

- کنسرت بداهه نوازی تار علی اصغر عربشاهی با همراهی تمبک حمید قنبری – تالار رودکی تهران

- کنسرت رضا بهرام – مجتمع فرهنگی هنری فدک اردبیل

- کنسرت سهراب پاکزاد – سالن هلال احمر گرگان

- کنسرت سامان جلیلی – سالن ارشاد سلماس

- کنسرت گرشا رضایی – سالن حافظ شیراز

- کنسرت حامیم – تالار مجلل رشت

* دوشنبه ۲ بهمن

- کنسرت «بازآمدم» تهمورس پورناظری – تالار اسپیناس تهران

- کنسرت فرج علیپور – سالن اکومال کرج

- کنسرت مجید رضوی – تالار داریوش بجنورد

- کنسرت رضا بهرام – مجتمع فرهنگی هنری فدک اردبیل

- کنسرت مسیح و آرش – مرکز همایش های بین المللی تبریز

- کنسرت سامان جلیلی – تالار همیشه بهار خوی

- کنسرت گروه «آوای موج» به سرپرستی محسن آقایی – برج آزادی تهران

- کنسرت حامیم – تالار مجلل رشت

- کنسرت آرمان گرشاسبی – برج میلاد تهران

- کنسرت بابک جهانبخش – تالار وحدت ارومیه

- کنسرت گرشا رضایی – سالن تربیت معلم یزد

- کنسرت مصطفی راغب – فرهنگسرای سیمرغ نیشابور

- کنسرت معین زندی – سالن شهید اوینی بندرعباس

- کنسرت بابک برهانی – مجتمع گردشگری قزوین

- کنسرت علی یاسینی – سالن حافظ شیراز

* سه شنبه ۳ بهمن

- کنسرت مجید رضوی – تالار داریوش بجنورد

- کنسرت مسیح و آرش – مرکز همایش های بین المللی تبریز

- کنسرت علی یاسینی – سالن حافظ شیراز

- کنسرت موسیقی کردی آوای کرد گروه کاکاوند – سالن کتابخانه امام خمینی قزوین

- کنسرت گروه «ایهام» – برج میلاد تهران

- کنسرت گروه «ماکان» – تالار رویال هال جزیره کیش

- کنسرت بهنام بانی – سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت گرشا رضایی – سالن تربیت معلم یزد

- کنسرت بابک جهانبخش – تالار وحدت ارومیه

- کنسرت حامیم – تالار مجلل رشت

- کنسرت ناصر زینلی – تالار ذوب آهن شاهرود

- کنسرت گروه سون – تالار مریم جزیره کیش

* چهارشنبه ۴ بهمن

- کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری منوچهر صهبایی – تالار وحدت تهران

- کنسرت گرشا رضایی – تالار اسپیناس تهران

- کنسرت آرمان گرشاسبی – برج میلاد تهران

- کنسرت حمید هیراد و مصطفی راغب – سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت گروه موسیقی «عشاق» به سرپرستی جمشید آقایی و خوانندگی میرفرساد ملک نیا

- کنسرت گروه «نونوا» – مجتمع فرهنگی هنری ۹ دی بوشهر

- کنسرت سامان جلیلی – سالن شهید سلیمانی بوکان

- کنسرت ناصر زینلی – تالار مریم جزیره کیش

* پنجشنبه ۵ بهمن

- کنسرت رضا یزدانی – برج میلاد تهران

- کنسرت رضا صادقی – سالن امیرمهر محمودآباد

- کنسرت مهدی احمدوند – برج میلاد تهران

- کنسرت علی یاسینی – تالار هال مریم جزیره کیش

- کنسرت فرزاد فرزین – تالار اسپیناس تهران

- کنسرت هوتن حسینی – مجموعه برج آزادی تهران

- کنسرت پرواز همای – سالن سینما هلال زاهدان

- کنسرت حامیم – تالار مریم جزیره کیش

- کنسرت سهراب پاکزاد – سالن شهید آوینی بندرعباس

* شنبه ۷ بهمن

- کنسرت امید حاجیلی – تالار مریم جزیره کیش

* یکشنبه ۸ بهمن

- کنسرت روزبه بمانی – سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت سهراب پاکزاد – سالن شهید آوینی بوشهر

- کنسرت گروه «ماکان» – تالار اکومال کرج

- کنسرت علیرضا طلیسچی – تالار اسپیناس تهران

- کنسرت مجید رضوی – سینما هلال زاهدان

- کنسرت معین زندی – مرکز همایش های برج میلاد تهران

- کنسرت امین بانی – پردیس تئاتر شهرزاد تهران

* دوشنبه ۹ بهمن

- کنسرت گروه «هوران» به آهنگسازی بهروز قهاری و خوانندگی بامداد فلاحتی – تالار رودکی تهران

- کنسرت اشوان – برج میلاد تهران

- کنسرت آرمین زارعی – سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت ناصر زینلی – تالار اسپیناس تهران

* سه شنبه ۱۰ بهمن

- کنسرت مجید رضوی – تالار هال مریم جزیره کیش

*چهارشنبه ۱۱ بهمن

- کنسرت فرزاد فرزین – تالار نگین جهانگردی زاهدان

- کنسرت حمید هیراد – تالار وحدت مهاباد

- کنسرت ناصر زینلی – تالار اسپیناس تهران

* پنجشنبه ۱۲ بهمن

- کنسرت حمید هیراد – سالن همایش های خاوران تبریز

*جمعه ۱۳ بهمن

- کنسرت رضا صادقی – تالار مریم جزیره کیش