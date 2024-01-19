اجرای عملیات مقابله با تهاجم الکترونیک و سایبری دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم عباس فرج‌پور سخنگوی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲ گفت: در دومین روز از رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲، عملیات مقابله با تهاجم الکترونیک و سایبری بر روی سامانه‌های پدافندی با موفقیت تمرین شد.

وی افزود: در ادامه برگزاری مراحل اصلی رزمایش مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲، یگان‌های شرکت‌کننده از نیروی پدافند هوایی ارتش، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی هوایی ارتش تحت کنترل عملیاتی قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص)، روش‌ها و راهکنش‌های مختلف جنگ الکترونیک و جنگ سایبری را به منظور مقابله با تهاجم الکترونیک تمرین کردند.

امیر سرتیپ دوم فرج‌پور استفاده هماهنگ و پرقدرت از سامانه‌های بومی جنگ الکترونیک در این رزمایش را یکی از ویژگی‌های مهم دانست و ادامه داد: در این مرحله از رزمایش، با ایجاد اخلال الکترونیک بر روی رادارها و سامانه‌های کشف و شناسایی پدافند هوایی در ارتفاعات و لایه‌های مختلف به وسیله پهپادهای اخلالگر، پایداری و قابلیت بقا و تداوم عملیات رادارها به عنوان یکی از اجزای اصلی پدافند هوایی در محیط آلوده به جنگ الکترونیک مورد ارزیابی قرار گرفت.

سخنگوی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲ گفت: کشف و شناسایی اهداف و پایش منطقه رزمایش با بهره‌گیری از ماهواره‌های اطلاعاتی، هواپیماهای بی‌سرنشین و سامانه‌های کشف و جمع آوری اطلاعات و رادارهای پدافند هوایی کشور در محیط جنگ الکترونیک در این مرحله از رزمایش انجام شد.

وی تصریح کرد: عملیات اخلال الکترونیک بر روی پهپادهای مهاجم نیروی حمله‌ور و به دست گرفتن کنترل این پهپادها به منظور جلوگیری از نفوذ به منطقه رزمایش از دیگر تمرینات صورت گرفته در این مرحله از رزمایش بود که با موفقیت انجام شد.