در کنسرت مهرافروز و یارانش چه گذشت؟/ عبور از یک ماه عجیب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، کنسرت هژیر مهرافروز (آهنگساز، نوازنده و خواننده موسیقی ایرانی) به همراه گروه «تنبورنوازان نسل خلیل» شامگاه روز پنجشنبه بیست و هشتم دی ماه در تالار وحدت برگزار شد.

در ابتدای این کنسرت، قطعه «دل قوی‌دار» اجرا شد که در انتهای این قطعه نیز همراهی نوازنده دف با دیگر اعضای ارکستر لحظات موسیقایی را به ثبت رساند. این در حالی بود که پس از اجرای قطعه نخست، هژیر مهرافروز لحظاتی به گپ‌وگفت با مخاطبانش پرداخت و ضمن قرایت چند بیت شعر، بلافاصله قطعه دوم که دونوازی تنبور و دف بود، اجرا شد.

قطعه بعدی، قطعه «یار مرا غار مرا» بود که با همراهی تمامی اعضای گروه اجرا شد.

مهرافروز پس از اجرای این قطعه، گفت: ماه جاری برای من بسیار عجیب بود به دلیل اینکه پدرم حدود ۲۰ روز پیش عمل جراحی قلب باز انجام دادند و به همین دلیل تمرینات ما مقداری فشرده شد. همچنین شب گذشته نیز مادر ۲ نفر از حامیان اصلی گروه ما یعنی ارغوان و امیرمحمد عباسی عمل جراحی قلب باز داشتند. امیدوارم که مادر این ۲ عزیز نیز هرچه زودتر بهبود پیدا کنند و مجدداً در کنسرت‌های ما حضور داشته باشند.

پس از این سخنان، قطعه «شراب ارغوانی» اجرا شد و بعد از آن نوبت اجرای یک قطعه بی‌کلام بود و هژیر مهرافروز برای دقایقی به تک نوازی پرداخت و سپس اعضای گروه نیز وی را در اجرای این قطعه همراهی کردند.

قطعه بعدی، تصنیف «نسل خلیل» بود و پس از آن، تک نوازی نوازنده ساز طبلا اجرا شد که به شدت مورد تشویق حاضران قرار گرفت. این در حالی بود که در ادامه، هژیر مهرافروز یک غافلگیری برای مخاطبانش داشت و این خواننده، از قطعه «تو مرو» در این کنسرت رونمایی و برای نخستین بار این اثر را اجرا کرد.

۲ تصنیف «تو دیدی هیچ نقشی را که از نقاش بگریزد» و «شمس من و خدای من» از دیگر قطعاتی بودند که در این کنسرت اجرا شد. ضمن اینکه در ادامه اجرای شب گذشته، نوازنده ساز عود به تک نوازی پرداخت که مورد تشویق حاضران در سالن قرار گرفت.

پس از تکنوازی عود، قطعه «جانِ جان» اجرا شد و پس از آن، نوبت به تک نوازی دف رسید و پس از اجرای این تک نوازی، تصنیف «بروید ای حریفان» به عنوان قطعه پایانی اجرا شد.

شهریار نظری (دف)، هیرمان یساولی (عود) و عبدالقدیر ثاقب (طبلا) به همراه گروه تنبورنوازان نسل خلیل اعضای ارکستر را تشکیل دادند.

هژیر مهرافروز در حاشیه این اجرا نیز گفت: سعی می‌کنم برای هر رپرتواری که برای کنسرت‌هایم تعریف می‌کنم، یک غافلگیری‌ هم برای مخاطبانم داشته باشم. برای همین در این اجرا قطعه «تو مرو» را به عنوان یک قطعه جدید برای مردم اجرا و رونمایی کردیم. این قطعه در فرم موسیقی تنبور و روی شعری از مولانا ساخته شده است.

این هنرمند درباره نگاه شخصی خود به موسیقی‌اش نیز عنوان کرد: در این سال‌ها سبک‌های مختلفی را مثل موسیقی ترکیبی، تلفیقی تجربه کرده‌ام و کنسرت‌های زیادی هم برگزار کردیم اما از سال ۹۶ بود که ساز تنبور در فرم موسیقی ما نشست و تبدیل به بخش جداناپذیری از کارم شد. حالا مدتی است که بر تنبورنوازی تمرکز دارم و اجرایی هم که امشب پشت سر گذاشتیم به این موضوع نگاه ویژه‌ای داشت.