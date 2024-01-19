اطلاعیه سازمان مالیاتی درباره واریزی کارت به کارت

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، با توجه به قوانین و مقررات موجود، کلیه وجوه واریزی به حسابهای بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاههای الکترونیکی پرداخت، دستگاههای کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و … به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار میگیرد.
مودیان مالیاتی توجه داشته باشند به گونهای اقدام کنند که صرفاً مبالغ ناشی از فعالیتهای اقتصادی و تجاری به حسابهای مذکور واریز شود.
بدیهی است حسابهای بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیتهای تجاری به آن واریز شود و در اظهارنامههای مالیاتی ابراز نشود درآمد کتمان شده تلقی و مشمول مالیات و جرایم متعلقه خواهد شد.
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