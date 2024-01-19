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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۱۸

اطلاعیه سازمان مالیاتی درباره واریزی کارت به کارت

اطلاعیه سازمان مالیاتی درباره واریزی کارت به کارت

سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه کلیه واریزی‌ها به حساب‌های تجاری به عنوان فروش تلقی می‌شود، تاکید کرد که حساب‌های غیرتجاری نیز به صورت مستمر پایش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، با توجه به قوانین و مقررات موجود، کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و … به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می‌گیرد.

مودیان مالیاتی توجه داشته باشند به گونه‌ای اقدام کنند که صرفاً مبالغ ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به حساب‌های مذکور واریز شود.

بدیهی است حساب‌های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت‌های تجاری به آن واریز شود و در اظهارنامه‌های مالیاتی ابراز نشود درآمد کتمان شده تلقی و مشمول مالیات و جرایم متعلقه خواهد شد.

کد مطلب 5998673
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
      21 17
      پاسخ
      رفته بودم طلا فروشی شماره کارت یکی دیگه را داده بود تا واریز کنم برای مالیات. بعد اینقدر وقیح شدن
      • US ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
        7 0
        درود.. حساب های شخصی هم به سامانه ی مودیان وصل هست. اگر تراکنش های یک حساب شخصی بیشتر از میزان قانونی بشه، اونم مشمول مالیات هست و اتفاقا بیشتر میشه چون خارج از صنف هست و درصدش بیشتر میشه چون مشمول درآمدهای اتفاقی میشه
      • حمید IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
        2 3
        شماره کارت کسی دیگه رو داده باشه .مگه بیشتر از ۱۰ تومن میتونی کارت به کارت کنی.دومن کارت به کارتم مالیات داره.حالا بد از عمری یه بار طلا فروشی رفتی وقیع شدی
    • IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
      32 9
      پاسخ
      بحساب فرزندان و یا فامیلان شان میریزند
    • IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
      103 5
      پاسخ
      کم کم به روی بدن انسان‌ها هم دستگاه نصب میشه وبه اندازه فعالیت هاشون مالیات گرفته میشود.
    • ن.ن IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
      75 6
      پاسخ
      با سلام. از اینکه با صراحت مالیاتهایی را اخذ و از درآمد مردم میکاهید بی انصافیه که حقوق مردم مستضعف و کم درآمد درگیر مالیات شود .همه چیز با دلار تورم زا شد غیر از حقوق . تضعیف حق مردمی کم درآمد که نمیتوانند زندگی روزمره خودشان را گذران کنند بی انصافیه.شمارابه فاطمه زهرا س قسم میدم رحم کنید
    • IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
      65 3
      پاسخ
      باابن کارب که اینها میکنند دیگه نمتونی به کسی،کمک کنی پول دستی بدی
    • IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
      64 1
      پاسخ
      روز به روز بدتر میشه
    • کیاء IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
      22 7
      پاسخ
      باسلام آخه از کجا بدونیم اون حساب ، یک حساب تجاری است.
      • علیرضا IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
        1 0
        آفرین . همین رو بگو داداش. مگه میشه دارایی رو قانع کرد که این حساب من حساب تجاری نیست . 🤔
    • علی اصغرمحمودی اصل IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      151 1
      پاسخ
      اداره امورمالیاتی معضل کسب وکارمردم است باسرمایه داران کاری نداردولی پدرکاسبان ضعیف راکه به نان شب محتاجنددرمی آورد!
    • اسمعیل RO ۰۲:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      8 18
      پاسخ
      مثبت
    • IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      48 2
      پاسخ
      باسپاس فراوان میشه لطفا دراین مورد بیشتر توضیح بدین ممنون یعنی مردم عادی هم برا خرید یک قرص نان ویک کیلو پیاز هم باید مالیات بدن بس خداواند اگرهستش حالادیگه واقعا به دادمان برسه
      • IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
        9 5
        فقط حسابهای تجاری مالیات دارند نه حسابهای شخصی که برای امورات روزانه هست.
    • IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      35 3
      پاسخ
      آقا مالیات ندین می خواهند چه کار کنند
      • میثم IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
        2 0
        حسابهات بسته میشه،یا اینکه از موجودی یکی از حسابهات برداشت میشه ،خیلی راحت
      • سیدع لی IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
        0 0
        ندیم؟ مگه دست خودمونه.شما یجا کار میکنی قبل ازینکه دستمزدت برسه دیتت قبل از خودت یه پولی از حقوقت برمیدارن به اسم مالیات ازن هیچی بع همون پولی که مالیاتش گرفته شده هم برای هر ریال خریدن کردن دوباره مایاتش رو میگیرن اونم به دلار اون چطوری میفرمایید ندیم؟ماها توی این نمیدونم کجا برده و گروگانیم
      • IR ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
        4 1
        حساب ها تون رو مسدود میکنن
      • IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
        18 6
        به زور میگیرند حساب ها را مسدود می کنند اموال را توقیف می کنند
    • مهدی IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      35 4
      پاسخ
      سلام خدا قوت مخصوص ب کسایی ک قانونو وضع میکنن ...واقعا دمتون گرم آخه کسی ک کارگره ازحقوقش کم میکنن از بیمش کم میکنن از همه کارای مصرفی مالیات کم میشه یه کارت ب کارتم میکنن کم میشه واقعا چی فکر میکردیم چی شد از کسایی ک سرمایه دارن کم کنید این چجور وضع کردن قانونه .....اقا قرار هممون باشه اون دنیا خدا
    • سعید IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      47 1
      پاسخ
      به خدا جونم به لبم اومده خسته شدم دیگه، زندگیمون رو سیاه کردین
    • سنه نه IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      41 3
      پاسخ
      مالیات گرفتن از مردم حرام است چرا نباید مردم بتونن به حساب خود پول بیشتری واریز کنن مگه چه عیبی دارد، ما هر چی که برایمان مونده وپول زیادی در می آورد از قدیم هست شما نباید با این وضعیت اداره کشور به دنبال مالیات باشید شما زمانی میتوانید درخواست مالیات کنید که با کار کردن بتوان سالانه‌۲خانه خرید.
      • مهدی IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
        2 0
        مالیات بایدازپولدارها گرفت و به فقرادادپولدارهاچه کسایی هستند,؟؟؟
    • صادق IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      36 1
      پاسخ
      .با این تورم ۱۰۰درصدی که ماداریم دیگه مالیات ندیم نمیشه .هی دارن ارزش پولو میارن پایین .هی دارن مالیات میگیرن .
    • امیررحمتی IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      54 0
      پاسخ
      پولهای چای دبش مالیات داده شده
      • سهیل GB ۰۴:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
        2 0
        سلام هموطنان برزخی دوست عزیز دست مریزاد که زدی تو خالو نکته جالبی اشاره کردی تشکر
    • بدبخت IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      1 0
      پاسخ
      احساس میکنم تو باتلاقم هرچه تلاش میکنم فایده نداره
    • IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      1 0
      پاسخ
      کسانی که کار میکنن باید مالیات بدن کسانی که دزدی میکنن نباید مالیات بدن کسانی که کار میکنن یارانشونو قطع میکنن ولی کسانی که میخابن تو خونه یارانه میگیرن راستی ماه اول که همه اعتراض زدیم برای قطع یارانه رییس جمهور عزیز برای همه واریز کردن ولی حق نداشتیم بهش دست بزنیم دمش گرم چقدر مهربون
    • ناشناس IR ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      2 0
      پاسخ
      زمان قدیم اسمش باج بود الان با کلاس شده بهش میگن مالیات
    • IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      1 0
      پاسخ
      مالیاتی که از مردم میگیرید مگه نباید ۳۰درصدش رو به فرمانداری و شهرداری واریز کنید کو؟؟؟؟؟، مگه نباید برا رفا مردم خرج کنید کو؟؟؟؟ کجا خرج کردید ؟ یه شهرستان کوچکی که نزدیک به ۷۰ میلیارد از مردم از کاسبان گرفتید مگه نباید ۳۰ درصدشو هزینه این شهرستان بشه ، که با این پول میشه تمام پیاده رو وخیانها،،،
    • IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      1 2
      پاسخ
      نظر ندارم
    • M v IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      اینها نمیدونن ما نفس میکشیم ،اگه بدونن از اکسیژن مصرف کردنمون هم مالیات میگیرن
    • US ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      آقا جون اگه اسم شما علی است باید مالیات بدهید اگر ولی است باید مالیات بدهید خلاصه هر شخصی هستی باید مالیات بدهید
    • اصغر IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      جابجایی بین حسابهای بنام خود شخص چی؟اوناهم مالیات دارن.چنتا دسته چکه از بانکهای مختلف تکلیف چیه؟
    • IR ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      خدا ازتون نگزره از آدم کارگر که نباید مالیات گرفته شود
    • علی IR ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      اول ساز و‌کار درست حسابی برای گرفتن مالیات وضع کنید بعد عملیاتی کنید
    • مریم IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      هیچ کس مثل ما کارمندان بانک مالیات نمی ده با 13 میلیون دریافتی ماهی 3تومن مالیات می دیم . از بیمه ، صندوق بازنشستگی و صد تا کسورات دیگه که به دست ما نمی‌رسه مالیات هم کم می کنند . آخه این چه وضعشه ؟ طلا فروش سالی 10تومن مالیات براش میبرند اون هم اعتراض می‌کنه صفر میشه
    • IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      0 1
      پاسخ
      باسلام پس کاسب خورد که هرماه چک داره، اجاره خونه ،اجاره مغازه،با این اوضاع کاسبی خصوصا پوشاک که کلی جنس زمستونی آورده رو دستش مونده حالا پول غرض میگیرن وکارت بکارت میشه شامل مالیات میشه واقعا ظلمه
    • US ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      1 0
      پاسخ
      خدا را شکر که از نفس کشیدن مالیات نمی گیرن بطور یقین سال آینده میگیرن این خط این نشون نگی نگفتی
    • UA ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      خدایا خودت رحم کن
    • مجید IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      4 1
      پاسخ
      سلام لطفاسری به مطبهابزنیدکارتخوان ندارنددکترهاپول عمل دستمزدخودراشماره کارتی می‌دهدکه اصلابنامشان نیست تاواریزنکنی عمل صورت نمی‌گیرد سازندگان ساختمان نه ماليات میدهندبلکه یک شبه ره صدساله می پیمایند اسمشان کجاثبت میشودبه عنوان سازنده حتی بیشترازدوطبقه
    • حمید SG ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      1 1
      پاسخ
      حساب شخصی وصل باشه این حساب ها باید به حدی برسند که حساب تجاری تلقی بشن اینا افراد ماه حساب بانکی عوض میکنن
    • IR ۰۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      5 0
      پاسخ
      این طور که پیش میره به زودی به هر ایرانی یک دستگاه اکسیژن سنج و یک جی پی اس وصل میکنند و اخر ماه که میشه میگن اینقدر نفس کشیدی و اینقدر هم راه رفتی و باید قبضش را پرداخت کنی وگرنه میری زندان
    • غلام AE ۰۶:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      3 0
      پاسخ
      زنجانی کجاست؟؟؟؟؟؟
    • نوراله GB ۰۶:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      6 0
      پاسخ
      مگر از یک حقوق چند بار مالیات کسر می‌شود اسم این کار چیست
    • رضا DE ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      1 0
      پاسخ
      سلام . در عمل از همه حسابها مالیات می‌گیرند ولی در حرف حسابها را تجاری وغیر تجاری می کنند.
    • زهرا IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      2 1
      پاسخ
      بانک ملت در اپلکییشن همراه بانک برای کارت به کارت کردن هم مالیات کم میکنه برای هر آرامشی این دیگه واقعاخیلی بی انصافیه از حسابهای شخصی قشر ضعیف هم مالیات کم میکنند4
    • IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      3 2
      پاسخ
      این مدل دریافت مالیات یعنی فلج کردن کل اقتصاد مردم درآمدهایشان کفاف هزینه هایشان نیست دولت اگر مالیات میخواد تحریم رفع بکنه اقتصاد به روال برگردانده رقابت سالم اقتصادی اتفاق بیفته صنعت گردشگری زیر ساختهاش درست بشه سالیانه ۳۰ میلیارد دلار همانند ترکیه از گردشگران مردم متنفع بشن ومالیات بدهند
      • ناشناش IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
        0 0
        وقتی یه اقتصادی فلجه بار مشکلاتشو میندازه روی دوش مردم این وسط قشر ضعیف که خدا بیامرزده
    • مهدی IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      1 1
      پاسخ
      دقیقا مصداق دست دولت تو جیب مردم
    • بنده AE ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      3 0
      پاسخ
      درامدنه هرکجا که پول ردبدل بشه مالیات مگیرند
    • محمد IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      1 1
      پاسخ
      مالیات گرفتن خیلی هم خوبه اما نه از بدبخت بیچاره ها و یا از کارمندان ، هرموقع از اونهاییکه میلیاردی سود میکنند مالیات گرفتینکار درستی انجام دادید
    • IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      1 0
      پاسخ
      کسب کارهای کوچک با مالیات ورشکست می‌شوند محاسبات شما غلط است این مغازه های که در جاهیی که مردم درامد ندارند کار می‌کنند مخرج زندگی‌شان نمی‌دهد مالیات به ورشکستگی ختن میشودکاسبی که مواد خوراکی می‌فروشند تا روزی پنج ملیون فروش هیچ درآمدی ندارند پس‌انداز ندارند آب گرمکن خونشون خراب میشه نمیتونند بخرند
    • IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      1 0
      پاسخ
      خدایا خودت کمک کن یک بارمیگن حسابتون امتیازنداره یک بارم میگن مالیات بدین من کارتمودادم امتیاز بگیرم پس من نوعی چکارکنم ؟
    • DE ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      3 0
      پاسخ
      یعنی چه .... الان من هر ماه کسری چکهایم را از فرزندانم و خانم و بستگانم تهیه میکنم این شد خرید حرام خواری تا کی شما که به همه چیز اشراف دارید خب حسابهای مختص ودرجه یک خانواده ها را معاف و یا بدون مالیات در نظر بگیرید پسر از پدر و یا بالعکس محصول نمی‌خرد که ...
    • هاشمی IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      مالیات رابگیرند جهنم ولی خدمات شهری بهداشتی آموزشی پس چی میشه اون وقت. بری دندان پزشکی واسه یه عصب کشی ۷تومن خسته نباشید واقعا
    • محسن IR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      آقا بی قانونی فریاد می‌کنه دادرسی هم نیست یه داروخانه که علاوه برسود فیروش بابت نسخه پیچی هم هزینه میگیره حتی خرید یک قرص ۲۰۰۰تومان حق کارشناسی میگیرن معاف مالیات ولی تو شهر بازی یه سری ه بادی باید مالیات ۳۵درصد بده
    • اشکان IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      بانک و دولت مسخرمون کرده پول نقد مردم توی بانکه فقط وقتی خرید و فروشی هست یه سری عدد از این کارت کم میشه و به اون کارت اضافه میشه ، ببینید بانک چه کاری کرده فقط، پول خودتون از بانک بکشید تا ب پاهاتون بیفتند فقط اتحاد و سیاست جواب میده
    • حجت IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خوب من یع قصابم یه دونه گاو گرفتم صد میلیون کشتار کردم داخلش برای من ۱۵ ملیون مانده واقعا متاسفم کل زندگی م آخر سر بدم مالیات
    • AE ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      کم کم کاربجای می رسدنفس کشیدن مردم هم شامل مالیات می شوداین پولهای حرام درکجا خرج می شود
    • رضا IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      کم مونده بگن چون زنده اید و اکسیژن مصرف میکنید باید مالیات بدید
    • من IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      طبق همین مصوبه، شورای پول و اعتبار تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که حساب‌های افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود. به‌عنوان نمونه،اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند
    • خدیجه ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خوب

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