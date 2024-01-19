به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید قاسم میرصادقی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خمین اظهار کرد: تروریست‌ها باید بدانند که هیچ جای امنی برای آنها در منطقه وجود ندارد.

امام جمعه خمین گفت: از ویژگی‌های اقدام عزتمندانه سپاه در حمله به مقر تروریست‌ها، حمله همزمان به مقرهای موساد و داعش بود و جمهوری اسلامی با این اقدام، توانایی نظامی خود را به رخ دشمن کشید.

حجت الاسلام میرصادقی تاکید کرد: مهمترین پیام این حملات برای استکبار جهانی و حامیان رژیم صهیونیستی، نداشتن واهمه جمهوری اسلامی در مقابله با دشمنان نظام است.

خطیب جمعه خمین با اشاره به اینکه حملات سپاه به مقر صهیونیست‌ها در روز دوشنبه گذشته پیام روشن و هشدارآمیزی برای رژیم صهیونیستی داشت، گفت: پیام این حملات، انتقام سخت از هرگونه اقدام علیه مردم ایران است.

وی افزود: قدرت نظامی جمهوری اسلامی ظرفیت برخورد قاطع با دشمن و انتقام سخت را را ایجاد کرده است.

حجت الاسلام میرصادقی تاکید کرد: حضور مردم بصیر و هوشیار در صحنه‌های مختلف و حساس همواره خاری در چشم دشمن است.

وی با یادآوری گذشت بیش از ۱۰۰ روز از طوفان الاقصی گفت: امروز بازوهای جبهه مقاومت در صحنه دفاع از مردم مظلوم فلسطین حضور دارند.