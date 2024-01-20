۱۱ تن آرد خارج از شبکه توزیع در فریدن کشف شد

سرهنگ جواد افشاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فریدن حین گشت زنی فعال و هدفمند خود در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون مشکوک و جهت بررسی اقدام به متوقف کردن خودرو می‌کنند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از داخل خودرو پرداخته و موفق به کشف ۱۱ تن آرد دولتی خارج از شبکه توزیع شدند.

فرمانده انتظامی فریدن ارزش محموله کشف شده را برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال اعلام کرد و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.