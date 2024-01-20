  1. استانها
  2. اصفهان
۳۰ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۱۳

۱۱ تن آرد خارج از شبکه توزیع در فریدن کشف شد

۱۱ تن آرد خارج از شبکه توزیع در فریدن کشف شد

اصفهان - فرمانده انتظامی فریدن از کشف ۱۱ تن آرد خارج از شبکه توزیع در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ جواد افشاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فریدن حین گشت زنی فعال و هدفمند خود در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون مشکوک و جهت بررسی اقدام به متوقف کردن خودرو می‌کنند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از داخل خودرو پرداخته و موفق به کشف ۱۱ تن آرد دولتی خارج از شبکه توزیع شدند.

فرمانده انتظامی فریدن ارزش محموله کشف شده را برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال اعلام کرد و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 5999616

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها