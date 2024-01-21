علت اصلی جنگ آمریکا علیه یمن، ایدئولوژیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه واشنگتن پست طی گزارشی به نقل از منابعی در دولت آمریکا نوشت: ایدئولوژی و نه اقتصاد نیروی محرکه اصلی تصمیم جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا برای آغاز دور فعلی عملیات نظامی علیه یمن است.

بر اساس گزارش این روزنامه، بایدن معتقد است که آمریکا باید به عنوان «یک کشور که دیگران از آن بی‌نیاز نیستند» و با ارتشی قوی که قادر به متحد کردن کشورهای مختلف حول یک هدف مشترک است، عمل کند.

منابع نزدیک به دولت آمریکا همچنین به نیویورک تایمز گفتند که عملیات علیه حوثی‌ها تا سال‌ها ادامه نخواهد یافت و آمریکا در تلاش برای شکست حوثی‌ها است و هیچ تمایلی به حمله فراگیر به یمن در آینده شبیه حمله به افغانستان یا عراق ندارد.

گزارش این روزنامه آمریکایی در حالی است که «محمدعلی الحوثی» عضو شورای عالی سیاسی یمن، آمریکا و انگلیس را مسؤول کامل عواقب نظامی شدن دریای سرخ و وارد آمدن خسارت به کانال سوئز و شرکت‌های کشتیرانی دانست و تأکید کرد که این دو کشور مسؤولیت کامل آتش زدن منطقه با جنگ و جنایت و حمایت از نسل کش مردم غزه را بر عهده دارند.

یک منبع در وزارت امور خارجه دولت نجات ملی یمن هم گفت که این وزارتخانه واکنش‌های مثبت کشورهای عربی و دوست را در خصوص عملیات‌ها ضد کشتی‌های دشمن صهیونیستی در دریای سرخ دریافت کرده است.