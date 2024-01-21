صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در گیلان

محمد دادرس در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای هواشناسی در گیلان اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده استقرار جوی غالباً پایدار طی امروز یکشنبه در منطقه است.

وی با بیان اینکه شرایط برای وزش باد جنوبی به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها و افزایش دما طی امروز فراهم است، افزود: به تدریج از اواخر وقت امروز سامانه بارشی و سرد به استان نفوذ می‌کند.

دادرس با اشاره به اینکه شرایط برای ابرناکی و مه آلود شدن هوا، کاهش دما، رعد و برق و تگرگ پیش بینی می‌شود، ادامه داد: تا چهارشنبه بارش‌ها در ارتفاعات و دامنه‌ها به صورت برف و کولاک است.

وی اضافه کرد: به تدریج از روز سه شنبه شب با تشدید سرمایش و برودت هوا در نقاط مستعد جلگه‌ای مخلوط باران و برف یا یا بارش برف تا عصر چهارشنبه پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان خبر داد و گفت: بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب گرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب در این مدت دور از انتظار نیست.

دادرس با اشاره به اینکه دمای هوا در استان به طور متوسط ۱۰ الی ۱۵ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، تصریح کرد: تمهیدات کشاورزی لازم در این مدت اندیشیده شود و از فعالیت‌های کوهنوردی نیز طی این مدت اجتناب گردد.