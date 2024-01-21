به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، هادی حسین پور، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان درباره محصولات تولیدی این مجموعه و کاربرد آنها گفت: شرکت ما در حوزه سرمایه و ساخت موتورهای براشلس (جریان مستقیم بدون جاروبک) فعالیت می‌کند و در همین مورد موفق به ساخت دو محصول دانش‌بنیان شده است.

وی گفت: یکی از این محصولات موتور براشلس دوچرخه برقی است که برای پیش رانش این محصول استفاده و در چرخ عقب دوچرخه نصب می‌شود و از آنجا که دانش آن به طور کامل بومی‌سازی و ساخته شده، می‌توانیم از آن در موتور سیکلت برقی، اسکوتر برقی و ویلچر برقی نیز استفاده کنیم.

حسین پور ادامه داد: یکی دیگر از محصولات دانش‌بنیان ما موتورهای براشلس در حوزه پرنده‌های بدون سرنشین است که در کوادکوپترها و پهپادها استفاده می‌شود. تمام مراحل طراحی و ساخت این محصول نیز توسط خود ما انجام شده و این دانش در مجموعه ما بومی‌سازی شده است.

وی افزود: اگرچه این دو محصول در شرکت ما دانش‌بنیان شدند، اما اتفاق خوبی که برای ما افتاده این است که دانش طراحی و ساخت هر نوع موتور و درایور الکتریکی در مجموعه ما بومی‌سازی شده و هر کارفرمایی موتور یا استوکی را با مشخصاتی به ما بدهد، می‌توانیم آن را طراحی کرده، بسازیم و تحویل دهیم.

این فعال فناور درباره بزرگترین دستاورد شرکت گفت: بزرگترین دستاورد ما، دانشی است که در این مجموعه شکل گرفته و تیمی است که در این چند سال فعالیت به صورت متخصص در یک حوزه به خصوص، نیاز کشور را شناسایی و رفع کرده است. این دستاورد حاصل رویکرد شرکت به بومی‌سازی دانش است.

حسین‌پور درباره میزان اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم این مجموعه بیان کرد: به طور مستقیم ۵ نیروی بیمه شده داریم و به طور غیرمستقیم نیز به علت برون‌سپاری و همکاری با سایر مجموعه‌ها، ۱۷ نفر فعالیت می‌کنند.

این فعال حوزه فناوری در مورد جامعه هدف محصولات شرکت تصریح کرد: جامعه هدف محصول ما بر روی هر کدام از محصولات متفاوت است، در حوزه حمل و نقل الکتریکی که همه دنیا به دلیل مسائل زیست محیطی و آلودگی هوا به آن سمت حرکت می‌کنند، ما هم باید بتوانیم محصولات خود را به روز کنیم و آینده را ببینیم.

وی گفت: محصولات ما در حوزه حمل و نقل الکتریکی سبک، لوازم خانگی و کولرهای آبی - که طبق نظر وزارت نیرو باید از موتورهای براشلس استفاده کنند - ماشین لباسشویی و ... استفاده می‌شوند، اما شروع ما با موتورهای الکتریکی بوده و قصد داریم که در آینده به سمت و سوی دیگر نیز برویم. فعلا قصد داریم که در حوزه حمل و نقل الکتریکی به پیشرفت کامل رسیده و پس از آن به سایر حوزه‌ها ورود کنیم.