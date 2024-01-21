انتشار فراخوان ارزیابی صلاحیت سازندگان تجهیزات صنعت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، معاونت امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت برای پنجمین فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصهگران دستگاه مرکزی وزارت نفت و استفاده از توانمندیها و حمایت حداکثری از سازندگان داخلی، ایجاد بانک اطلاعات منابع واحد، تسریع در تأمین تجهیزات و سامانههای همسان اندازهگیری کمی و کیفی (میترینگ) در همه نقاط مبادلات مواد نفتی و ضرورت ارزیابی شرکتهای فعال در این زمینه، همچنین با توجه به تشکیل کمیته فنیبازرگانی ارزیابی صلاحیت سازندگان و تأمینکنندگان تجهیزات و سامانههای همسان اندازهگیری کمی و کیفی وزارت نفت، دعوت میشود.
مدارک و مستندات کامل مربوط مطابق با الزامها و معیارهای ۱۶ گانه دستور العمل ارزیابی صلاحیت سازندگان مندرج در تارنمای ep.mop.ir برای تهیه فهرست یادشده، براساس قانون برگزاری مناقصات و الزامات ذکر شده در فراخوان پنجم و رعایت موارد اعلامی در این فراخوان، اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، همه سازندگان، تجمیعکنندگان و تأمینکنندگان داخلی باید، پس از تکمیل مستندات، آن را به دبیرخانه دستگاه مرکزی ارسال کنند. مستندها، مجوزها، گواهینامهها و معیارهای ارزیابی صلاحیت منابع و اهمیت وزنی آنها در پایگاه اطلاعرسانی مناقصات و تارنمای دستگاه مرکزی به نشانی، ep.mop.ir قرار داده شده است.
تاکید میشود، فقط منابعی قابلیت ارزیابی خواهند داشت که مستندات درخواستشده را ارسال کرده باشند، بدیهی است برای منابعی که فرآیند خود اظهاری را تکمیل نکنند، امکان ارزیابی وجود نخواهد داشت. مدت اعتبار ارزیابی صلاحیت منابع سازنده و تأمینکننده، طبق بند «ج» ماده ۳ آئیننامه اجرایی بند «الف» ماده ۲۶ «قانون برگزاری مناقصات»، از تاریخ درج در فهرست بلند دستگاه مرکزی، به مدت دو سال خواهد بود. همه رشتههای تخصصی بایستی مرتبط با تجهیزات و سامانههای همسان اندازهگیری کمی و کیفی (میترینگ) مربوط به تمامی نقاط مبادلات مواد نفتی باشند.
آغاز این خود اظهاری از تاریخ یکم بهمن ۱۴۰۲ بوده و تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت. دستگاه مرکزی، منابعی که مدارک خود اظهاری را تکمیل کردهاند، بر اساس آخرین ویرایش شیوهنامه ارزیابی صلاحیت سازندگان و تأمینکنندگان تجهیزات و سامانههای همسان اندازهگیری کمی و کیفی (میترینگ) در تمامی نقاط مبادلات مواد نفتی، ابلاغی از سوی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، ارزیابی خواهد کرد.
نتایج ارزیابی صلاحیت خود اظهاری و تکمیل مدارک، از سوی دستگاه مرکزی وزارت نفت (معاونت امور مهندسی، پژوهش و فناوری)، نهایت تا تاریخ یکم آذرماه ۱۴۰۳ در پایگاه ملی اطلاعرسانی مناقصات و تارنمای دستگاه مرکزی وزارت نفت منتشر خواهد شد.
