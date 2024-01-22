به گزارش خبرگزاری مهر، هادی دانشپرور با اعلام این خبر گفت: با انعقاد تفاهم نامهای با دادگستری استان فارس و پلیس پیشگیری استان فارس و اداره کل بهزیستی فارس از ورود پروندههای بیماران گرفتار اعتیاد به دادسرا جلوگیری میشود.
مدیر مؤسسه حفاظتی نظمآوران حافظ فارس افزود: خانوادههای معتادان تا پیش از این برای گرفتن دستور قضائی برای انتقال معتادان به کمپهای ترک اعتیاد باید ضمن مراجعه حضوری به دادسرا، ساعتها وقت خود را در راهروهای دادگستری سپری میکردند.
دانش پرور بیان کرد: با انعقاد این تفاهم نامه خانوادهها با مراجعه به این مرکز در چند دقیقه و با رعایت حفظ حریم و حرمت آنها احراز هویت میشوند.
مدیر مؤسسه حفاظتی نظمآوران حافظ فارس خاطرنشان کرد: پس از مراجعه بستگان درجه یک و احراز هویت آنها توسط کارشناسان شرکت دستور قضائی توسط قاضی محترم ناظر بر مراکز بازتوانی صادر و به صورت الکترونیکی برای مراکز باز توانی ارسال میشود.
دانش پرور افزود: با این خلاقیت ماهانه از ورود ۷۰۰ پرونده به دستگاه قضائی در شیراز جلوگیری میشود.
دانش پرور گفت یکی از بندهای این تفاهمنامه استقرار پلیسیاران آموزش دیده توسط افسران خبره و ورزیده نیروی انتظامی در مراکز ترک اعتیاد است و تاکنون توانستهایم با بکارگیری ۶۷ نفر پلیس یار آموزش دیده در این مراکز علاوه بر برقراری نظم و امنیت، در کاهش چند هزار نفر ساعت کار نیروی انتظامی در خصوص انتقال بیماران با دستور قضائی به مراکز ترک اعتیاد نقش مثمر ثمری را ایفا نمائیم.
هادی دانش پرور در ادامه گفت: امیدواریم با تعمیم این طرح به تمام استان و نهایتاً کشور بتوانیم از ظرفیت مؤسسات حفاظتی و مراقبتی به نحو احسن استفاده کنیم.
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