به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ح) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حقالزحمه یا حقالعمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود، بهعنوان مالیات علیالحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب بهحساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که بهعنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود.
حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری است.
