عبور از گردنه های سخت بدون در نظر گرفتن آموزش و پرورش میسر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رمضانی عصر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش شفت اظهار کرد: با توجه به اینکه آموزش و پرورش دارای یک سند تحول بنیادین است اداره کل نیز در راستای همین سند گام بر میداریم.
وی با بیان اینکه این سند از نص صریح قرآن، منویات امامین انقلاب و آموزههای دینی برگرفته شده است، افزود: نقش آموزش و پرورش در انتقال فرهنگ و ارزشهای انقلابی بسیار حائز اهمیت است.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اینکه ایران قوی با آموزش و پرورش قوی به وجود میآید، اضافه کرد: از شورای آموزش و پرورش میتوانیم خیلی بهتر بهره بگیریم.
رمضانی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش دارای یک نظام سیاسی و اجتماعی است که روی سایر نظامها تأثیر گذار است، ادامه داد: عبور از گردنههای سخت بدون در نظر گرفتن آموزش و پرورش میسر نیست.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با تاکید بر اینکه از سوی سپاه و بسیج بیشترین کمکها را دریافت میکند، اضافه کرد: امروز اگر سایر دستگاهها به آموزش و پرورش کمک رسانی نکنند نمیتوانیم مأموریتها را به اتمام برسانیم.
رمضانی با اشاره به اینکه امروز آموزش و پرورش را به عنوان زیر ساخت توسعه کشور میشناسند، افزود: دومین عرصه فعالیتی همه دستگاهها آموزش و پرورش است لذا بر همین اساس باید برای آموزش پرورش وقت گذاشته و هزینه کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با تاکید بر اینکه انتخابات یک فرصت برای هر ایرانی در این میدان است، ادامه داد: برگزاری انتخابات پرشور و با مشارکت بالا مسؤولیت مدیران را در خدمات رسانی به مردم بیشتر میکند.
وی با تاکید بر حضور حداکثری مردم و رأی اولیها در انتخابات پیش رو گفت: انتخابات اگر با مشارکت بالا صورت گیرد قطعاً ارزشهای انقلابی از نو تکرار شده و نقشههای دشمن در کم رنگ جلوه دادن این مهم با شکست مواجه میشود.
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