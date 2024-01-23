صاحبان اندیشه و قلم شرایط حساس حاکم بر جهان را روایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بایرامی رئیس سازمان ادبیات و تاریخ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در آئین اختتامیه بیست و پنجمین کنگره ملی شعر دفاع مقدس و مقاومت که صبح سه‌شنبه به همت سازمان ادبیات و تاریخ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به میزبانی سومین حرم اهل بیت شیراز در سالن همایش‌های شهر شیراز آغاز شد ابتدا بیان کرد شعر به فرموده رهبر معظم انقلاب یکی از معجزات عالم خلقت و حاوی زیبایی است.

عباس بایرامی با بیان اینکه به لطف میزبانی خوب استان فارس که در پنج سال اخیر با قوت روزافزون صورت گرفته امسال نیز شاهد رشد کمی و کیفی بیست و پنجمین کنگره شعر دفاع مقدس بودیم و خوشحالیم که برای پنجمین سال پیاپی استان فارس به نیکی هرچه تمام‌تر میزبان این رویداد مهم و با ارزش بود که هر سال بهتر از سال قبل برگزار می‌شود.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در ادامه پیام سرلشکر پاسدار «محمد باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را به مناسبت اختتامیه بیست و پنجمین دوره کنگره ملی شعر دفاع مقدس و مقاومت قرائت کرد.

در این بیانیه آماده است؛ «در فرهنگ غنی و اصیل ایرانیان، آزادگی، ایثار و خودباوری نماد و نمود بارزی دارد. در این میان شعر دفاع مقدس نیز که الهام گرفته از حماسه عاشورای حسینی (ع) و میراث قرون متمادی در فرهنگ ماست همچون خورشید در ادبیات ایرانیان می‌درخشد. به واقع آزادگی و ارجمندی انسان جزو ارزشهای دینی و ملی هر ایرانی است و هرگاه سرزمین و ارزشهای دینی ما در معرض شبیخون و خطر قرار گرفته فرزندان غیرتمند این خطه که تربیت یافتگان مکتب حسینی و پرورش یافته فرهنگ ایرانی اسلامی بوده‌اند به پا خاسته و با دل و جان و اعتقاد قلبی حماسه‌هایی آفریده‌اند که تاریخ کمتر به چشم دیده است.

ادبیات و به ویژه شعر که به فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سرمایه و ثروت ملی است به عنوان هنری اثرگذار توانسته با تهییج و بسیج مردم در طول سالیان دفاع مقدس و پس از آن در توصیف و شرح رشادت‌ها و شهادت‌ها، تبیین و چرایی دفاع مقدس و دفاع از حریم آل الله بروز و ظهوری شایسته داشته باشد.

اما در این روزهای پر فراز و نشیب و در گام دوم انقلاب اسلامی، رسالت صاحبان اندیشه و ذوق و قلم به ویژه شاعران خوش قریحه تبیین شرایطی است که در آن جهان سلطه و زیاده‌خواه با تکیه بر نبرد ترکیبی و ابزار رسانه‌های نوین به جنگی تمام عیار با محور مقاومت و در رأس آن مردم خداجوی ایران برخاسته و از سویی با جنایات بی حد و حصر خود مردم مظلوم فلسطین خاصه غزه را به خاک و خون کشیده است.

اینک این جوانان فهیم و غیور ایرانی هستند که وظیفه دارند از سرمایه هویت ملی و مبانی اعتقادی کشور، با همه وجود و همت خود دفاع کنند و انتظار می‌رود مسئولان با میدان دادن به جوانان دلسوز و علاقه مند به پیشرفت و تعالی کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه ادبیات باعث شکوفایی و کشف استعدادهای نهفته و تعالی فرهنگ و هنر باشند.

در پایان توفیق بیش از پیش شاعران گرانمایه و سایر د ست اندرکاران این کنگره عظیم را در خدمت به ترویج و تبیین (ره) فرهنگ ایثار و شهادت و آرمان‌های انسان ساز مکتب حضرت امام خمینی (ره) و حرکت در مسیر تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای (مدظله‌العالی) را از خداوند رحمان و حکیم خواستارم.»