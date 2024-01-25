بانک اطلاعاتی ۶۰۰ بانوی نخبه ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فخر السادات نصیری مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده در اجلاس سه روزه رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد با اشاره به فعالیت خود در وزارت علوم گفت: در یکسال و اندی گذشته براساس دو رویکرد برنامه ریزی براساس مناسبت‌های تقویمی و برنامه ریزی براساس مأموریت و اهداف فعالیت‌های خود را آغاز کرد ه ایم.

وی در ادامه به مهمترین انتظارات وزیر علوم از مرکز امور زنان و خانواده اشاره کرد و افزود: براساس ابلاغ وزیر علوم مساله اول شناسایی و چاش های حوزه زنان و خانواده است که نیاز بود تعدادی از اندیشمندان خانم در وزارت علوم جمع شوند.

نصیری افزود: بر همین اساس کارگروه‌های اتاق فکر را راه اندازی کردیم که براساس جلسات این کارگروه‌ها، ۳ گزارش سیاستی تهیه کرده و به وزیر علوم و معاونت‌های مربوطه ارائه دادیم. همچنین کارگروه حجاب و عفاف را تشکیل دادیم.

مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده افزود: آئین نامه‌ای در خصوص اهداف و وظایف مشاوران تدوین کرده‌ایم که تصویب نهایی آن باقی مانده است.

وی به شبکه نخبگانی اشاره کرد و افزود: یکی از انتظاراتی که وزیر علوم داشت ایجاد شبکه نخبگانی در چند شاخه بود که یک بعد آن تخصصی است.

وی افزود: بر فرض مثال ما دانشگاه‌های برخوردار، نیمه برخوردار و دانشگاه با زیست‌بوم ضعیف داریم انتظار وزیر علوم این است که ما نخبه برتر در دانشگاه منطقه محروم را به منطقه برخوردار در تهران وصل کنیم.

نصیری افزود: برهمین اساس در نامه‌ای به پژوهشگاه‌ها اسامی تمامی بانوان را به تفکیک رشته و مرتبه‌ای که دارند جمع آوری کرده‌ایم و به خود این بانوان نامه ارسال کرده‌ایم تا مرتبه خود را تأیید کنند و این‌که چه شاخص‌هایی را در پنج‌سال اخیر کسب کرده‌اند مثلاً جز یک درصدهای برتر هستند یا مقاله‌های پراستناد داشته‌اند همه را جمع‌بندی کرده‌ایم و یک بانک اطلاعاتی از ۶۰۰ بانوی نخبه بدست آورده‌ایم.

وی افزود: ۹ درصد دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مشاور امور زنان و خانواده ندارند.

وی ادامه داد: از مدیر فناوری اطلاعات و امنیت مجازی وزارت علوم درخواست کرده‌ایم سامانه‌ای برای ما راه‌اندازی کنند تا این شبکه نخبگانی در آن‌جا قرار گیرد که این یک بخش شبکه نخبگان تخصصی است.

مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده افزود: همچنین یک شبکه نخبگان از مدیران زن ایجاد کرده‌ایم که دو رویکرد دارد. در این شبکه زنان عرصه آموزش عالی تمایل خود در سهم‌مدیریتی را مشخص می‌کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در تمام دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ۱۲و نیم درصد مدیر زن در حوزه‌های عملیاتی و میانی فعال هستند.

نصیری افزود: شبکه نخبگانی ایجاد شده کمک می‌کند در صورت نیاز به مدیر خانم از اطلاعات ارائه شده در این شبکه استفاده شود.

وی ادامه داد: همچنین شبکه نخبگانی از اعضای هیت علمی خانم که در بخش‌های دیگر نیز فعال هستند تهیه شده است.