به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دکتر فخرالسادات نصیری مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده با هدف افزایش همکاری فی ما بین گفتگو کردند.

در این نشست که با حضور سمیه فریدونی عضو هیات علمی موسسه و در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد، طاهری‌نیا با مهم ‌شمردن موضوع مسائل بانوان و دانشجویان دختر در آموزش عالی و ارتباط آن با توسعه‌ کشور برای تهیه گزارش‌های سیاستی کوتاه مدت به درخواست مشاور زنان و مسائل مبتلا به وزارتخانه و دانشگاه‌ها در امور مرتبط با بانوان، برگزاری پنل‌های تخصصی متمرکز بر موضوعات مورد نیاز مشاور امور زنان، همکاری در فرایند تدوین سیاست‌های پیشنهادی و استفاده از فرصت داده‌های غنی در موسسه ابراز آمادگی کرد.

در ادامه دکتر نصیری اظهار امیدواری کرد امکان استفاده از امکانات موسسه به ویژه داده‌های آماری با تمرکز بر حوزه بانوان در بخش‌های مختلف آموزش عالی، برای حوزه زنان و خانواده فراهم شود و مقرر شد میز تخصصی با مدیریت وی با موضوع توازن کار و زندگی و اهمیت توسعه‌ دانشگاه‌های دوستدار خانواده در دستور کار شبکه متخصصین آموزش عالی (شماع) قرار گیرد.

همچنین مقرر شد مشاور وزیر در امور زنان از طریق همکاری با دانشگاه الزهرا(س) در برگزاری پیش‌نشست‌های مربوط به کنگره ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیاز محور با تمرکز بر کارآمادگی زنان دانش‌آموخته همکاری نماید و موسسه نیز ظرفیت‌ داده‌ای و آماری خود را برای همکاری با مشاور امور زنان در اختیار آنها قرار دهد.