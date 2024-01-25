به گزارش خبرنگار مهر، مسعود گنجی در دومین روز اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در دانشگاه فردوسی مشهد درحال برگزاری است، با اشاره به فعالیت‌های حوزه صندوق رفاه دانشجو یان وزارت علوم گفت: در دوساله گذشته سه وظیفه اصلی برعهده صندوق رفاه وجود داشته است که می‌توان به وام‌های دانشجویی، خوابگاه‌ها و کمک امور سلف و تغذیه دانشجویان اشاره کرد.

وی افزود: وام‌های دانشجویی صددرصد نسبت‌به دو سال گذشته افزایش پیدا کرده‌است و مبلغ آن در سال ۱۴۰۰ در کل پنج هزار میلیارد ریال بود که امسال تا امروز بیش‌از ۱۰ هزار میلیارد ریال وام به دانشجویان پرداخت شده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: وام ودیعه مسکن متأهلی از ۱۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان در شهرهای با جمعیت زیر ۵۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده است و در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر از ۲۵ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است در تهران نیز از ۳۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

گنجی افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته بزودی شاهد خواهیم بود که در شهرهای کوچک این وام به ۹۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر به ۱۲۰ میلیون و در تهران به ۱۵۰ میلیون تومان خواهد رسید که ما امیدواریم تا عید آن را محقق کنیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ادامه داد: یکی از کارهای بزرگی که در صندوق صورت‌گرفته است از سال ۱۳۵۳ تا امروز برای صندوق بدهکار داشتیم و در اثر برنامه‌ریزی‌هایی که با خیرین صورت گرفت کسانی که سررسید اقساط آن‌ها تا سال ۱۳۸۱ بود همه آن‌ها را تصفیه کردیم الان به‌دنبال این هستیم که اگر خیری پیدا کنیم این کار را تا سال ۱۳۹۰ افزایش دهیم.

گنجی افزود: برای اولین‌بار امسال ۵۰ میلیارد ریال وام عتبات از طریق یکی از بانک‌ها به دانشجویان عازم عتبات پرداخت شد. همچنین ظرفیت خوابگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۳ هزار نفر بود که الان به ۲۲۲ هزار نفر رسیده است یعنی ۲۹ هزار ظرفیت جدید ایجاد شده‌است.

وی به وام کمک ودیعه مسکن مجردی برای دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: وام ودیعه مسکن مجردی برای حدود ۳۰ هزار نفر از دانشجویان مهیا شده و در اختیار دانشگاه‌هایی که نیازمند هستند قرارداده شده‌است یعنی ۳۲ هزار نفر بیشتر از سال ۱۴۰۰ خوابگاه در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ادامه داد: ما هم چنین برای کمک به تعمیر و تجهیز خوابگاه‌ها دو طرح را پیش‌بینی کردیم، در طرح اول که طرح «پنجاه، پنجاه» است که ۵۰ درصد توسط دانشگاه و ۵۰ درصد توسط صندوق رفاه دانشجویان تقبل می‌شود و طرح دیگری که داریم به‌نام طرح «چهل، سی‌، سی» است که به‌موجب آن اگر خیری پیدا شود که ۳۰ درصد یک پروژه را تقبل کند و ۳۰ درصد آن را نیز دانشگاه تقبل کند، ۴۰ درصد را صندوق رفاه دانشجویان تقبل می‌کند تا این‌که تعمیر و تجهیز صورت گیرد.

وی ادامه داد: امسال بیش‌از ۳۷۰ میلیارد تومان از خیرین برای طرح «چهل، سی‌، سی» توانسته‌ایم جذب کرده و به دانشگاه‌ها تزریق کنیم و بسیاری از خوابگاه‌ها ا تعمیر و تجهیز شده‌اند.

گنجی گفت: برای اولین‌بار از سال ۱۴۰۰ با این شعار که هیچ دانشجویی نباید گرسنه سر بر زمین بگذارد، شروع کردیم و از دانشگاه‌ها خواستیم اگر صندوقی دارند یک شناسه برای صندوق خیریه خود بنام صندوق خیریه رفاه دانشجویان دریافت کنند تا ما آن را شارژ کنیم. اگر به ما گزارش ارائه دهند که ۸۰ درصد آن را هزینه کرده‌اند ما برای بار دوم و سوم و بارهای دیگر آن را شارژ می‌کنیم تا دانشجویی از روی نداری گرسنه نماند.

وی در ادامه به افزایش رضایت دانشجویان از کمیت و کیفیت غذای دانشجویان اشاره کرد و گفت: امسال نسبت‌به سال‌های گذشته این قضیه ملموس است و شامل اغلب دانشگاه‌ها می‌شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ادامه داد: کیفیت خوابگاه‌ها امروز طوری است که بتوان به آن‌ها افتخار کرد. امسال در بودجه پیشنهاد دادیم ۵ هزار میلیارد ریال صندوق رفاه از بانک قرض گرفته و در اختیار دانشگاه‌ها قرار دهد تا از نظر تعمیرات و تجهیزات خوابگاه مشکل نداشته باشند. امسال فقط ۱,۵۰۰ میلیارد ریال در تیرماه برای بهسازی و تعمیر در اختیار دانشگاه‌ها قرار داده شد تا مشکلات خود را حل کنند.