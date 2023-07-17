حضور مشاوران امور بانوان و خانواده در شورای عفاف و حجاب دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، فخرالسادات نصیری روز دوشنبه ۲۶ تیر ماه در نشست سراسری مشاوران امور بانوان و خانواده رؤسای دانشگاهها که در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد، با تاکید بر نقشآفرینی مشاوران امور بانوان و خانواده رؤسای دانشگاهها در زمینه ارائه راهحلهای خلاقانه برای رفع مشکلات یا پیشگیری از آنها در حوزه بانوان و خانواده در دانشگاهها، گفت: مشاوران امور بانوان و خانواده رؤسای دانشگاهها به صورت موضوعمحور، مسئلهمحور و بر اساس اطلاعات روز مشورت دهند.
مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از کمک به توسعه درک و شناخت عمیقتر مدیران دانشگاه نسبت به مسائل حوزه بانوان و خانواده، کمک به ایجاد نگرش چند بعدی و نگاه سیستمی، کمک به شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف سازمان و تشخیص حوزههای بهبود، مشاوره برای مدیریت دقیقتر منابع انسانی و ارائه مشورت در پذیرش تغییرات و پیشنهاد آموزشهای مدنظر را به عنوان مهمترین مأموریتهای مورد انتظار از مشاوران امور بانوان و خانواده دانشگاهها نام برد.
نصیری با اشاره به ابلاغ آئیننامه وظایف امور بانوان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تاکید کرد: اصلیترین انتظار از مشاوران امور بانوان و خانواده وزارت علوم، توجه به ارائه راهحلهای خلاقانه و نوآورانه در حوزه بانوان و خانواده است.
وی با تاکید بر فعالیت مؤثر مشاوران امور بانوان و خانواده دانشگاهها برای بازشناسی هویت زن ایرانی اسلامی و تقویت جایگاه آن در عرصههای تصمیمگیری، افزود: کمک به افزایش مشارکت فعال زنان آموزش عالی در توسعه علمی کشور و کمک به بهبود کیفیت زندگی و ایجاد بالندگی فردی و اجتماعی زنان آموزش عالی، از مهمترین کارکردهای مورد انتظار از مشاوران امور بانوان و خانواده در دانشگاهها است.
نصیری با اشاره به اینکه وزارت علوم جزو دستگاههای فعال در زمینه فعالیت مشاوران امور زنان و خانواده است، بر اهتمام رؤسای دانشگاهها برای هر چه پررنگتر شدن نقش این مشاوران تاکید کرد و گفت: حدود ۹ درصد دانشگاهها از وجود مشاور امور بانوان و خانواده بیبهره هستند. لازم است است رؤسای این دانشگاهها در زمینه انتصاب مشاور سریعتر تصمیمگیری نمایند.
وی، نگاه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به مأموریتها و نقشهای مشاور امور بانوان و خانواده را نگاهی راهبردی و موسع خواند و افزود: وزیر محترم علوم در جلسهای تاکید کردند که مشاوران را چشم و گوش خود میدانند.
مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به همپوشانی بخشی از فعالیتهای حوزه مشاوران بانوان و خانواده با معاونت فرهنگی و اجتماعی در دانشگاهها، تصریح کرد: به رؤسای دانشگاهها تاکید میشود که مشاور امور بانوان و خانواده حتماً در شوراهای مرتبط با امور فرهنگی دانشگاه عضو شوند تا در جریان برنامههای فرهنگی قرار گیرند و با استفاده از مشورت آنها همافزایی در زمینه فعالیتهای فرهنگی بانوان دانشگاهی صورت گیرد. از جمله اینکه مشاوران امور بانوان و خانواده رؤسای دانشگاهها حتماً لازم است در شورای عفاف و حجاب دانشگاهها دعوت شوند.
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