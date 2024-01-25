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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۳

شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد؛

هوای تهران فعلا قابل قبول است

هوای تهران فعلا قابل قبول است

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۴ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط قابل قبول است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۴ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط قابل قبول است.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۱۱۰ قرار گرفته بود و وضعیت هوا برای گروه‌های حساس جامعه آلوده بود.

تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای پاک، ۲۰۱ روز هوای قابل قبول، ۸۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۵۵ روز هوای قابل قبول، ۱۱۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۳۰ روز هوای ناسالم برای همه افراد، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

کد مطلب 6004323
علی قدمی

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