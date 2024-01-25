هوای تهران فعلا قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۴ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط قابل قبول است.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۱۱۰ قرار گرفته بود و وضعیت هوا برای گروه‌های حساس جامعه آلوده بود.

تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای پاک، ۲۰۱ روز هوای قابل قبول، ۸۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۵۵ روز هوای قابل قبول، ۱۱۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۳۰ روز هوای ناسالم برای همه افراد، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.