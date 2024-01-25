اردبیل میزبان نمایشگاه قرآن و عترت خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طاهری در جلسه شورای توسعه فعالیت‌های قرآنی استان اظهار کرد: نمایشگاه قرآن و عترت استان به مدت ۷ روز از ۲۸ بهمن ماه با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی، مؤسسه‌ها و نهادهای فرهنگی و قرآنی و مجموعه فعال انتشارات قرآنی و مذهبی، خبرگزاری‌ها، رسانه‌های جمعی و دیجیتال، نرم‌افزارهای جدید قرآنی، شرکت‌های ارائه‌دهنده محصولات فرهنگی - هنری قرآنی برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: موضوعات مهمی از جمله حجاب و عفاف (بانوان)، آموزش کودکان و نوجوانان و خانواده‌های قرآنی، مشاوره خانواده، جهاد تبیین، جوانی جمعیت در خبرنامه‌های این نمایشگاه گنجانده شده است تا نمایشگاه پرباری برای خانواده‌ها و علاقمندان باشد.

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل افزود: نمایشگاه امسال میزبان جمعی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات قرآنی، مراکز علمی و دانشگاهی مرتبط، احیای اماکن مذهبی و فرهنگی خواهد بود.

طاهری اضافه کرد: برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی با مضامین قرآنی، بررسی جایگاه قرآن به منظور ایجاد آرامش در خانواده، مهدویت، جُنگ‌، بازی‌های رایانه‌ای، محافل قرآنی، سرود، تواشیح و تجلیل، برگزاری آیتم‌هایی با محوریت آشنایی با نهج‌البلاغه، بخش مؤسسات قرآنی، مسجد پایگاه قرآنی، جلسات قرآنی خانگی؛ نشست و کارگاه، کافه قرآنی، بخش کودک و نوجوان از دیگر بخش‌های این رویداد فرهنگی خواهد بود.

وی گفت: این نمایشگاه به همت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، شورای توسعه فعالیت‌های قرآنی استان، دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و معاونت فرهنگی مصلی امام خمینی اردبیل برگزار خواهد شد.