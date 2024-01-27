به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت، دارندگان اسناد حج تمتع تا پایان شهریورماه ۱۳۸۶ میتوانند از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۷ بهمنماه ۱۴۰۲ با مراجعه به سامانه http://reserve.haj.ir/ برای حج ثبتنام کنند.
ثبتنام زائران با تعیین کاروان و پرداخت هزینه علیالحساب این سفر به مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان، تکمیل میشود.
سازمان حج و زیارت پیشتر دارندگان اسناد حج تمتع تا پایان مردادماه ۸۶ را فراخوانده بود و فراخوان دیگر ودیعهگذاران به صورت روزشمار تا تکمیل ظرفیت کاروانها ادامه خواهد داشت.
همچنین، افرادی که در کاروانهای حج سال ۱۳۹۹ نامنویسی و وجوه مربوط را واریز کرده بودند، ولی به دلیل لغو سفر حج در آن سال و سالهای پس از آن موفق به تشرف نشده و تاکنون نیز انصراف ندادهاند، نیازی به انجام پیش ثبتنام نداشته و همزمان با اعلام ثبتنام قطعی، بهصورت مستقیم امکان نامنویسی در کاروانها را خواهند داشت.
سهمیه حج ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۲ هزار و ۵۰۰ نفر تعیین شده است و تا این مرحله، کمتر از نصف این جمعیت در کاروانها ثبتنام کردهاند.
بنابر اعلام سازمان حج و زیارت، عملیات اعزام کاروانهای حج تمتع، از اوایل ماه ذیالقعده (دهه سوم اردیبهشتماه ۱۴۰۳) آغاز میشود و با پایان ماه ذیالحجه و اوایل ماه محرم ۱۴۴۶ (نیمه دوم تیرماه ۱۴۰۳) پایان خواهد یافت.
