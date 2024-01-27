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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۴۱

تحویل بیش‌ از ۲۲۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن در روستاها به متقاضیان

تحویل بیش‌ از ۲۲۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن در روستاها به متقاضیان

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: ساخت و ساز واحدهای نهضت ملی در شهرها و روستاها توسط بنیاد مسکن به ۶۱۷ هزار و ۳۸ واحد رسیده که ۲۲۳ هزار و ۸۸۸ واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شده‌است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صالحی رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، روند احداث واحدهای مسکونی نهضت ملی را در روستاها و شهرهای تحت مسئولیت بنیاد مسکن تشریح کرد و گفت: طبق تازه‌ترین آمارها، ساخت و ساز واحدهای نهضت ملی در شهرها و روستاها توسط بنیاد مسکن به ۶۱۷ هزار و ۳۸ واحد رسیده است که بخشی از آنها تحویل شده و بخشی نیز در حال ساخت است. از این تعداد ۲۲۳ هزار و ۸۸۸ واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شده‌است.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه‌داد: از میزان واحدهایی که تکمیل و تحویل متقاضیان شده‌است ۲۱۰ هزار و ۲ واحد در روستا بوده و ۱۳ هزار و ۸۸۶ واحد نیز در شهرها بوده است. هم‌اکنون از واحدهای در حال ساخت به تعداد ۳۹۳ هزار و ۱۵۰ واحد، ۱۶۵ هزار و ۲۸۸ واحد در روستاها و باقیمانده آنها در شهرها در حال اجراست.

رشد ۷۶ درصدی نهضت ملی مسکن در روستاها

وی گفت: میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای روستایی در دست اجرا ۷۶ درصد است.

این مقام مسئول یادآور شد: برنامه امسال بنیاد مسکن تکمیل و تحویل ۱۲۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاها بوده که بخش عمده‌ای انجام شده و بخش باقیمانده نیز تا تا پایان سال تحویل خواهد شد که ۱۰۰ هزار واحد آن در روستاها و ۲۰ هزار واحد آن در شهرهاست.

کد مطلب 6005506
زهره آقاجانی

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