ارایه آموزش مهارت امدادی به طلاب در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام‌والمسلمین بختی مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت طلاب در جمعیت هلال‌احمر تصریح کرد: پیرو تفاهم نامه جمعیت هلال احمر، حوزه نمایندگی ولی فقیه و مرکز خدمات حوزه علمیه قم جمعیت هلال احمر ارائه آموزش مهارت امدادی به طلاب و خانواده آنان در دستور کار خود قرار داد.

به گفته وی در همین راستا نشست توجیهی با حضور معاون فرهنگی امور آموزشی و پژوهشی حوزه نمایندگی ولی فقیه، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و مقامات استانی و ستادی جمعیت هلال احمر و همچنین مسئولان مرکز خدمات حوزه به میزبانی استان قم برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام‌والمسلمین بختی اجرای این طرح آموزشی را پیرو تأکیدات و دستورات رئیس جمعیت هلال احمر و نماینده رهبر معظم انقلاب در این سازمان مردم‌نهاد دانست و افزود: این طرح آموزشی در مرحله غیر حضوری و حضوری اجرایی خواهد شد.

مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر افزایش مشارکت طلاب در جمعیت هلال‌احمر از جمله برنامه‌های این دفتر برشمرد و اجرای این طرح آموزشی در راستای همین طرح عنوان کرد.